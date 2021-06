Olsen: "Estoy probablemente en el mejor momento de mi carrera"

Eurocopa

El portero Robin Olsen, que ha sido clave en la clasificación de Suecia para octavos de final en la Eurocopa como líder del grupo de España, cree que nunca antes ha estado a un nivel superior al que ha exhibido estos días.



"Me encuentro en muy buena forma. Estoy probablemente en el mejor momento de mi carrera", dijo hoy Olsen en rueda de prensa en la concentración sueca en Gotemburgo (oeste), a la que ha regresado el equipo tras ganar a Polonia en San Petersburgo (3-1).



Su gran actuación en el partido de debut contra España, en el que Suecia aguantó el 0-0 y Olsen sacó varias manos salvadoras, ha sido clave para el portero del Everton.



"Todo empezó con un partido duro contra España, con mucho que hacer. Después de ese encuentro, sentí que ya estaba en el torneo. Y luego todo ha fluido. Estoy satisfecho con mi actuación y muy orgulloso con lo que el equipo ha conseguido", admitió.



El entrenador de porteros de Suecia, Maths Elfvendal, no tiene dudas sobre el estado de forma de Olsen: "Robin está jugando su mejor fútbol".

Olsen, de 31 años, ha vivido una temporada difícil en el Everton, donde apenas ha jugado algún partido y ha sido suplente de Jordan Pickford, a quien podría encontrarse en cuartos si Suecia elimina a Ucrania e Inglaterra a Alemania.



El acuerdo de préstamo en el Everton no ha sido renovado, así que deberá regresar al Roma, donde tiene dos años más y ahora hay un nuevo entrenador, José Mourinho.



"No pienso en eso ahora. Estoy contento con lo que he hecho, y quiero seguir así. Solo me centro en eso. Ya veremos qué pasa", afirma el portero sueco. EFE