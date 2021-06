Moutinho: "Ni antes éramos los mejores ni ahora somos los peores"

Eurocopa

Joao Moutinho, centrocampista del Wolverhampton inglés, comentó este lunes en conferencia de prensa en Budapest, que ni tras el primer partido ante Hungría eran "los mejores" ni ahora, tras perder ante Alemania, son "los peores".



Moutinho ejerció de portavoz para expresar la confianza que tiene el vigente campeón de Europa antes del encuentro vital del miércoles ante Francia, campeona mundial, en el que se juegan la clasificación para los octavos de final.



"La selección ha demostrado que tiene calidad para afrontar cualquier dificultad. Sabemos que tenemos que estar centrados y concentrados para superar a este gran equipo francés", afirmó Moutinho, quien reconoció que el último encuentro ante Alemania no les fue bien.



"Pero después del primero no éramos los mejores y después de este segundo no somos los peores. Por supuesto, hubo cosas que no salieron como queríamos. Desgraciadamente, no fue bien. Tuvimos una buena semana, pero no pudimos trasladarla al partido de Alemania. Así es el fútbol. A veces las cosas van bien, a veces no tanto", argumento Moutinho.



El jugador del Wolverhampton ensalzó al rival del miércoles. "Francia tiene un gran equipo. Por supuesto que se puede destacar esos tres nombres (Benzema, Griezmann y Mbappe), pero hay más jugadores que pueden hacer daño", comentó antes de recordar que Portugal había superado a grandes equipos y con esa mentalidad saltarán al césped del Puskas Arena.



“Trabajo, esfuerzo y dedicación, es lo que queremos mostrar en el campo. Es una final. Ya hemos jugado varias veces contra Francia, los conocemos bien y tenemos que estar a nuestro mejor nivel", agregó.



Portugal volvió a ejercitarse esta tarde en el estadio Illovszky Rudolf de Budapest. El mediapunta del Atlético de Madrid Joao Felix, que se perdió el partido ante Alemania por una sobrecarga muscular, trabajó junto al resto de compañeros, mientras que Nuno Mendes, que también fue baja, hizo trabajo individual.



Los últimos test de covid-19 realizados el domingo a la plantilla han resultado negativos, una buena noticia para el conjunto de Fernando Santos, que antes del inicio de la Eurocopa perdió a un hombre importante como el lateral diestro Joao Cancelo, del Manchester City, tras dar positivo.

EFE