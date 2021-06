Cristiano Ronaldo agranda su leyenda en la casa de Puskas

Eurocopa

Martes 15| 2:19 pm





Cristiano Ronaldo se convirtió en el máximo goleador de la historia de la Eurocopa con un doblete que certificó un sufrido triunfo de Portugal por 0-3 ante una aguerrida Hungría, que plantó cara hasta los minutos finales.



Los tres goles de Portugal son importantes en el Grupo F, bautizado como el de la 'muerte', porque también se lo integran el actual campeón del mundo, Francia, y la siempre competitiva Alemania.



Hungría, jaleada por los 67.000 aficionados del Puskas Arena, trató de apretar desde el inicio a Portugal con una presión adelantada. Los lusos respondieron controlando el balón y mandando desde el inicio.



Los de Fernando Santos mostraron más criterio y eso se tradujo en oportunidades. Diogo Jota, muy activo aunque poco afortunado, remató con potencia desde fuera del área en el minuto 4 y Peter Gulacsi hizo su primera gran parada.



A la calidad de los portugueses los húngaros contrapusieron una aguerrida presión y la voluntad de salir al contragolpe, pero cuando recuperaban el balón no sabían qué hacer con él y apenas crearon peligro.



La baja del talentoso centrocampista Dominik Szoboszlai por lesión ha restado potencial a Hungría, que mostró bastantes limitaciones en la zona de tres cuartos.



La rejuvenecida Portugal de Fernando Santos contó con el músculo en el centro del campo de dos volantes defensivos, Danilo Pereira, del París Saint Germain, y William Carvalho, del Betis, mientras que Bruno Fernandes tuvo más libertad para asociarse con el temible tridente ofensivo luso.



Arriba, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo y un voluntarioso Diogo Jota ofrecieron mucha movilidad y alternativas por las bandas, demostrando que pueden ser uno de los mejores ataques de esta Eurocopa.



Gulacsi hizo otra gran parada en el minuto 19 ante un remate de volea de Cristiano Ronaldo tras un pase largo de Pepe. Aunque el remate se anuló por fuera de juego, el meta húngaro demostraba ya que era el mejor jugador de su equipo.



En el minuto 26 Bernardo Silva también tuvo una ocasión de gol, aunque en el último momento el exigido central Willi Orbán metió el cuerpo lo suficiente para desbaratar el peligro.



Los de Marco Rossi mantuvieron el tipo con más corazón que cabeza y trataron de salir a la contra, aunque casi siempre sus acciones resultaban precipitadas. Se notaba la presión y el nerviosismo de ser el anfitrión.



El primer remate a puerta de Hungría fue en el minuto 36 después de una jugada a balón parado. Adam Szalai utilizó sus 193 centímetros para cabecear a las manos de Rui Patricio.



Las mejores oportunidades de Portugal en la primera mitad fueron poco antes del descanso. Otra vez Jota disparó de media vuelta en el área, pero Gulacsi volvió a frustrar el gol.



Poco más tarde, Cristiano Ronaldo mandó a las nubes una asistencia de Bruno Fernandes cuando estaba casi en boca de gol, ante la sorpresa y el alivio de los espectadores.



El delantero del Juventus se convirtió en este partido en el único jugador que ha disputado cinco Eurocopas y no para de coleccionar récords que lo sitúan en el terreno de las leyendas futbolísticas.



A sus 36 años, el atacante mostró una velocidad y un despliegue físico sorprendentes que al final tuvo la recompensa del gol.



La segunda parte comenzó como terminó la primera. Pepe cabeceó un córner al segundo palo y, de nuevo, Gulacsi respondió con una gran estirada.



A partir de ese momento, Hungría se desperezó tras una serie de pérdidas lusas y se atrevió a acercarse más al área de un rival que estuvo menos acertado en la segunda mitad.



El encuentro se volvió entonces de ida y vuelta, aunque los húngaros no terminaron de llevar peligro de forma clara a la portería de Rui Patricio.



En esas estaba el partido cuando Bruno Fernandes disparó desde fuera del área en el minuto 67 y Gulacsi despejó a saque de esquina. La figura de Gulacsi se agigantaba con el paso de los minutos.



Y en el 79 marcó Szabolcs Schön en un remate preciso ante el que no pudo hacer nada Rui Patricio. Pero entonces levantó la bandera el juez de línea, que había seguido la jugada, y el tanto fue anulado.



Los últimos 15 minutos fueron los mejores de Hungría, que se creció y perdió el respeto a Portugal, que había perdido frescura.



Entonces, cuando todo parecía estar a la contra, llegó el gol de Portugal en una jugada llena de rechaces que empezó Bruno Fernandes y en la que remató Raphael Guerreiro. El balón se coló en el minuto 84 en la portería de Gulacsi tras rebotar en un defensa.



Poco después, en el 87, el árbitro pitó un penalti a Willi Orbán en una acción con Rafa Silva y marcó Cristiano Ronaldo para convertirse en el máximo goleador de la historia de la Eurocopa con diez tantos. En el minuto 92, Ronaldo certificó el triunfo con un tercer gol que agranda más su leyenda.



- Ficha técnica:



0.- Hungría: Gulácsi; Botka, Orbán, Szalai A.; Lovrencsics, Kleinheisler (Sigér, m.78), Nagy (Varga, m.95), Schäfer (Négo, m.65), Fiola (Varga, m.88); Szalai Á. y Sallai (Schön, m.77).



Seleccionador: Marco Rossi.



3.- Portugal: Rui Patricio; Nelson Semedo, Dias, Pepe, Guerreiro; Danilo, William Carvalho (Sanches, m.81), Bruno Fernandes (Moutinho, m.89); Cristiano Ronaldo, Diogo Jota (André Silva, m.81) y Bernardo Silva (Rafa Silva, m.71).



Seleccionador: Fernando Santos.



Goles: 0-1, m.84: Rapaël Guerreiro; 0-2, m. 87: Cristiano Ronaldo de penalti; 0-3, m. 92: Cristiano Ronaldo.



Árbitro: Cüneyt Çakir (Turquía). Amonestó a Orbán (m.86) por Hungría; y a Dias (m.38) por Portugal.



Incidencias: partido correspondiente a la primera jornada del grupo F de la Eurocopa disputado en el estadio Estadio Puskás Aréna de Budapest ante 67.215 espectadores. EFE