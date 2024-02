Esposa de campeón mundial lo amenazó con venderle su medalla por esta razón

Un campeón del mundo con la Argentina de Lionel Messi, en Qatar 2022, podría quedarse sin los recuerdos físicos de aquella gesta histórica de 'La Albiceleste', eso si su esposa cumple con su declaración de vender todos esos bienes del jugador. Esta desesperada medida de la mujer estaría atada a la dura situación económica que atraviesa, sobre todo, después de la ruptura amorosa con el jugador, con el que, además, está en pleno trámite de divorcio.

Se trata, nada más y nada menos, que de la presea de Exequiel Palacios, el mediocampista del Bayer Leverkusen, que formó parte del plantel que sumó la tercera estrella en el escudo de Argentina. En medio de todo, la que aún es su esposa, se excusó de esta decisión porque el futbolista ya no le estaría suministrando recursos con los que pueda costear ciertos gastos de su vida.

"Voy a vender todas las camisetas y la medalla del campeón del mundo para pagar el departamento. Yo trato de trabajar, pero estuve cuatro años al lado de él", dijo Yésica Frías, que ya habría subastado la primera prenda de Palacios, una camisa de la selección nacional con algunas firmas visibles y que ella misma se encargó de informarlo a todos sus seguidores: "El comprador de la primera camiseta! Una cuota menos".

Con esa publicación, Frias, dejó entrever que su plan marcha viento en poma y que los ingresos a sus arcas empiezan a llegar con las pertenencias del mediocampista, que sirven para palear todos los gastos que está generando el proceso de ruptura en la pareja.

Venderá todo

La mujer también dejó entrever que quiso negociar cada prenda con el mismo campeón del mundo, negociación que no llegó a buenos términos: "Me dijo que no lo iba a terminar de pagar porque no sabía si le iba a quedar a él o no. Y yo sólo le estoy pidiendo lo que me corresponde, lo que hicimos juntos, y que me firme el divorcio".

A su vez, continuó, incluso, con una advertencia que incluye al propio mundo interno del combinado argentino y de los sucesos que, según ella, avisa que conoce. "Vendería lo más importante que tiene como jugador de fútbol para saldar la deuda. Hay cosas que no quiero dejar, porque son cosas que hicimos juntos, pero si toca, toca. Porque yo tengo que tener mi techo. A él le conviene que yo me calle. Hay cosas que sé de la Selección que no dije", apuntó.