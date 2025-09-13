Salomón Rondón se medirá con su Real Oviedo al Getafe de José Bordalás
Por Meridiano
Tag de notas
Las más leídas
Juan Arango pide que esta leyenda sea el técnico de la Vinotinto (+Video)
No te lo pierdas: El video de esta semana corre en la primera válida del 5y6 nacional dominical
Fernando Carrillo: La verdad detrás del "arresto" del actor en Caracas
Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°35 en el hipódromo La Rinconada
LVBP suspende a siete jugadores por dopaje
Últimas noticias
Salomón Rondón y el Real Oviedo vs Getafe (En vivo)
Un ejemplar ha sido retirado de la reunión 18 en Valencia 13-9-2025
Así se jugará este 13 de septiembre en MLB
Alex Cabrera y el caso de dopaje más polémico de la última década en la LVBP
LVBP: ¡Movida de mata! Navegantes del Magallanes prescindió de varios peloteros
José Altuve saca a relucir su poder con descomunal jonrón en Atlanta
BEISBOL
MLB: Rockies frenó la ofensiva de los Padres y se llevaron el triunfo
¡Puro poder! Ronald Acuña Jr. saca del cero a Atlanta con su jonrón 12 del año
FARÁNDULA
Elizabeth Tarazona logró el título de "Popularidad" en el Miss Teen Venezuela 2025
El día que el fallecido Eduardo Serrano peleó por el amor de Lila Morillo
Osmariel Villalobos habría recibido difícil diagnóstico (+Mensaje)
Mirla Castellanos revive la vez que cantó en televisión con Eduardo Serrano
Stephany Abasali lista para conquistar la corona de Miss Universo 2025
Miss Venezuela 2025: Así se vivió la entrega de bandas de las 25 candidatas (+Detalles)
HIPISMO
Datos de Última Hora para el Hipódromo La Rinconada 14-9-2025
José Sánchez tiene dos ejemplares que por condición no se pueden dejar fuera de las combinaciones
Humberto Correia es un “Pozo de fe” en la reunión de carrera número 35 con dos presentados
Aldry Siso recomienda no dejar por fuera del 5y6 a sus tres conducidos