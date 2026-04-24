Real Madrid da novedades en su once para el juego ante Betis

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Ficha Técnica SEO

Título SEO: Alineación Real Madrid vs Betis: Mbappé y Vinícius lideran el ataque

Título Google Discover: ¡Once confirmado! El Madrid sale con todo ante el Betis: Mbappé, Alexander-Arnold y Thiago titulares

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Meta descripción: Carlo Ancelotti apuesta por un equipo de gala para visitar el Estadio de La Cartuja. Descubre el once titular del Real Madrid con Mbappé, Vinícius y el debutante Huijsen.

La jornada 32 de LaLiga EA Sports nos regala un duelo de alto voltaje en Sevilla. El Real Madrid visita al Betis con una alineación que deja clara su intención de sentenciar el campeonato. Tras una semana de especulaciones, Arbeloa ha decidido apostar por un bloque extremadamente ofensivo, integrando piezas que han llegado para revolucionar el esquema blanco en esta temporada 2025/26. La gran sorpresa no solo está en el ataque, sino en una retaguardia que combina juventud y jerarquía a partes iguales.

Bajo los tres palos, Andriy Lunin se mantiene como el guardián del arco ante la ausencia de Courtois. La defensa presenta novedades fascinantes: Trent Alexander-Arnold ocupa el lateral derecho, aportando su guante en los centros, mientras que el joven Dean Huijsen recibe un voto de confianza total para acompañar al incombustible Antonio Rüdiger en el centro de la zaga. Por la izquierda, Ferland Mendy aporta el equilibrio defensivo necesario para permitir las subidas constantes de sus compañeros.

Real Madrid

En la sala de máquinas, el equipo blanco presenta un despliegue de talento puro. Federico Valverde pondrá el pulmón y la garra, quien se ha convertido en el director de orquesta ideal para este tramo final de la temporada. Por delante, Jude Bellingham y Brahim Díaz actuarán como conectores, buscando romper las líneas de un Betis que suele hacerse fuerte ante su público. La capacidad de llegada de Bellingham será, una vez más, una de las principales armas tácticas.

Finalmente, la pólvora está garantizada con la dupla más temida de Europa. Kylian Mbappé y Vinícius Júnior lideran la delantera, una sociedad que ha madurado con el paso de los meses y que promete dinamitar la defensa bética con su velocidad y desborde. Con este once, el Madrid no solo busca los tres puntos, sino enviar un mensaje de autoridad en uno de los estadios más complicados del calendario. Todo está listo en La Cartuja para un choque que promete ser inolvidable.