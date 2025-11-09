Fútbol español

Once inicial del Real Madrid para enfrentar al Rayo

El Real Madrid llega con la misión de mantener el liderato de la tabla liguera, perseguido por su rival, FC Barcelona

Por

Oriana Garcia
Domingo, 09 de noviembre de 2025 a las 10:20 am
Foto cortesía
El Real Madrid viene de una derrota por a mínima 1-0 en Champions frente al Liverpool, llega a su fecha liguera con la necesidad de demostrar la valía del proyecto Xabi Alonso. Y para eso el técnico tolosarra ya ha dado a conocer los once hombre que saltaran al césped para enfrentar al Rayo por la jornada 12 de LaLiga, que se disputa en el difícil estadio Vallecas este domingo.

Once inicial del Real Madrid:
1. Courtois
8. Valverde
17. Asencio
24. Huijsen
18. Á. Carreras
6. Camavinga
15. Arda Güler
5. Bellingham
21. Brahim
7. Vini Jr.
10. Mbappé.

Suplentes:
13. Lunin
43. Mestre
3. Militão
4. Alaba
9. Endrick
11. Rodrygo
12. Trent
16. Gonzalo
19. D. Ceballos
20. Fran García
23. F. Mendy.

Xabi, sigue manteniendo bajo los tres palos a uno de sus más grandes referentes, Courtois quien ha sido de los más efectivos estas últimas semanas. La novedad en el once merengue se presenta en la defensa donde vuelve a los tres centrales con Carreras, Huijsen y Asencio. 

