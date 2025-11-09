Once inicial del Real Madrid para enfrentar al Rayo

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid viene de una derrota por a mínima 1-0 en Champions frente al Liverpool, llega a su fecha liguera con la necesidad de demostrar la valía del proyecto Xabi Alonso. Y para eso el técnico tolosarra ya ha dado a conocer los once hombre que saltaran al césped para enfrentar al Rayo por la jornada 12 de LaLiga, que se disputa en el difícil estadio Vallecas este domingo.

Once inicial del Real Madrid:

1. Courtois

8. Valverde

17. Asencio

24. Huijsen

18. Á. Carreras

6. Camavinga

15. Arda Güler

5. Bellingham

21. Brahim

7. Vini Jr.

10. Mbappé.

Suplentes:

13. Lunin

43. Mestre

3. Militão

4. Alaba

9. Endrick

11. Rodrygo

12. Trent

16. Gonzalo

19. D. Ceballos

20. Fran García

23. F. Mendy.

Xabi, sigue manteniendo bajo los tres palos a uno de sus más grandes referentes, Courtois quien ha sido de los más efectivos estas últimas semanas. La novedad en el once merengue se presenta en la defensa donde vuelve a los tres centrales con Carreras, Huijsen y Asencio.