El Barcelona regresa al Spotify Camp Nou con esta historica alineación

El FC Barcelona está de fiesta por su soñado regreso a su templo futbolistico, el Spotify Camp Nou. Los dirigidos por Hansi Flick recuperan finalmente su casa, pero también a varias caras importantes que podrían contribuir en la mejora del equipo que busca el liderato de la Liga Española.

Los culés contarán con Joan García como principal novedad en el once titular. Mientras en el banquillo esperará por una oportunidad el brasileño Raphinha, sin embargo, las bajas de peso podrían afectar el juego de los hoy locales; Pedri y Frenkie De Jong no están disponibles para el partido, el primero por lesión y el segundo por sanción.

Alineación:

Joan García; Koundé, Cubarsí, Martín, Balde; Eric, Olmo, Fermín; Lamine, Ferran, Lewandowski.