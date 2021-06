Tite: "Romário, Ronaldo y Neymar son extraordinarios, pero incomparables"

Copa América

Lunes 14| 6:26 am





El seleccionador brasileño de fútbol, Adenor Leonardo Bachi 'Tite', calificó a Neymar, Romário y Ronaldo como "extraordinarios", pero dijo que son "incomparables", luego de la victoria por 3-0 sobre Venezuela, con una actuación destacada del jugador del PSG francés.



"Neymar tiene virtudes técnicas imprevisibles y estructuramos para él recibir el balón más en el frente, incluso para que el rival evite cometerle faltas en zonas de peligro para ellos, pero es una injusticia compararlo con otras generaciones", declaró Tite en la rueda de prensa después del partido inaugural de la Copa América.



Para Tite, "Romário, Ronaldo y Neymar son extraordinarios", pero pertenecen a "ciclos diferentes" y por eso evitó comentar sobre el hecho de que el atacante, con el tanto convertido de penalti este domingo sobre Venezuela, anotó su gol número 67 y quedó a diez de Pelé, el máximo artillero de la Canarinha.



Sobre la victoria en el estadio Mané Garrincha de Brasilia, Tite dijo que su equipo demostró "solidez defensiva para no recibir goles" y con el trasegar del torneo "la idea es no descaracterizar el equipo".



No obstante, el entrenador espera con el transcurrir de los partidos realizar "alternativas tácticas de posición para que los jugadores puedan ejercer funciones diferentes".



"Provocamos competición entre ellos, con lealtad, para mantener una estructura de conjunto", añadió.



En la segunda fecha del Grupo B, el próximo jueves 17, Brasil y Perú se enfrentarán en Río de Janeiro y Venezuela lo hará ante Colombia en Goiania. / EFE