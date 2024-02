Asi fue el duro mensaje de Guardiola para Jack Grealish (+Video)

La versión más dura y sincera de Pep Guardiola llegó en la rueda de prensa previa al duelo de los suyos este martes, 27 de febrero, ante el Luton por la FA Cup. Dejó varias frases para los telediarios, sin embargo, una que llamó la atención se llevó reflectores por el recadito que dejó para uno de sus jugadores, hoy sin gran presente: Jack Grealish.

El delantero extremo ha estado ausente en muchos minutos del Manchester City, pero no precisamente por algún tipo de lesión, sino por decisión técnica, lo que sorprende porque Grealish fue uno de los fijos de Guardiola la campaña pasada en la que se coronaron con el triplete, por esa razón, ante los pocos minutos del inglés, el técnico fue preguntado por su situación.

"Es el mismo jugador, tiene el mismo entrenador y la manera en la que juega no ha cambiado. Es solo el nivel de sus actuaciones. Esa es la diferencia", dijo el entrenador catalán, en clara alusión a que el jugador no está en el tope del rendimiento que se le conoce. A su vez, agregó: "Lo he dicho desde el día uno, le necesitamos. Aporta una calidad especial para nuestro equipo, pero depende de él. Ojalá pueda hacer tres buenos meses finales".

El presente del Grealish

El futbolista estaba acostumbrado a la titularidad, siendo un hombre clave en el once de gala del Manchester City campeón de Champions League en la 2022-2023. Ahora, su realidad es otra con solo catorce partidos en liga, siendo suplente hasta en la mitad de esos encuentros. Su actual registro dista mucho de otros años, dibujando solo tres goles y dos asistencias en 26 cotejos en los que ha visto acción en todas las competiciones.

Pese a esto, Guardiola utilizó sus palabras para darle las claves al jugador de cómo regresar al protagonismo que gozó en otro momento: "No puedo darle a los jugadores tres o cuatro partidos para que cojan ritmo. Tienen que tener ritmo para jugar 20 o 90 minutos. En el más alto nivel, el equipo no te espera".

"No puedes darle tres o cuatro partidos a alguien para que esté en forma. ¿Qué ocurre entonces con los otros diez que no juegan? ¿No se lo merecen? Tienes que ver todos los entrenamientos y los pequeños detalles. Los jugadores no tienen que convencerme, tienen que convencerse a sí mismos que se merecen jugar", añadió el técnico.