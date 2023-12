¿Adiós a Reynoso? Este es el entrenador que apuntan como nuevo técnico de Perú

El reloj corre y todo indica que le queda menos tiempo a Juan Reynoso como el técnico de la selección de Perú. ¿Su remplazo? Saldría del club recientemente coronado en el balompie peruano (Universitario), quien tiene a Jorge Fossati, como actual mandamás del banquillo y que sería el escogido para iniciar un nuevo proyecto en el combinado de este país.

Uno de los periodistas en hacerce eco de esta información y que trabaja en los medios TyC Sport y Radio la Red, es Germán García Grova, quien aseguró que el DT Uruguayo será la apuesta de los federativos peruanos para el cargo en el equipo.

Desde la federación inca están trabajando para apresurar la salida de Reynoso y así lo confirmó el mismo presidente del ente, Juan Carlos Oblitas. "Se está viendo el finiquito, mientras no se resuelva eso, lógicamente no puede haber ninguna otra noticia. Hay una Comisión encargada del tema y les pido que tenga paciencia, ustedes van a ser los primeros en enterarse", dijo el mandatario.

Tras esas declaraciones, la salida del actual técnico es un hecho y la expectativa del remplazo era lo que copaba los debates futboleros. Ahí, en ese contexto, es donde entra el nombre de Fossati, quien admitió tener contactos con la FPF.

"No sé, hablaron con las autoridades de mi club (Universitario), que no están muy de acuerdo, y aparentemente el director de fútbol vendría acá (Uruguay) a hablar conmigo. No me contactó. A mí me honra que una selección de un país, donde yo estoy trabajando, por supuesto que me honra, necesitaríamos ponernos a estudiarlo porque no tengo ninguna posición tomada más allá del orgullo", expresó Fossati.

Tiempo después el estratega uruguayo expresó lo siguiente: "Hablé abiertamente sobre el tema (la salida de Reynoso) porque pensé que el contrato del técnico saliente estaba totalmente solucionado, pero ayer me entero que mañana firmaría su rescisión. Recién a partir de ahi estoy dispuesto a charlar al respecto".

Así pues, de confirmarse esta hoja de ruta, es que se iniciaría el plan de recuperación de la selección peruana, que actualmente marcha en la última casilla de las eliminatorias al Mundial 2026, con 2 puntos, sin conocer aún la victoria en el premundial.