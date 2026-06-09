Un año sin Patricia Fuenmayor: La dura enfermedad que le arrebató la vida a la conductora

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Este martes 9 de junio se cumple un año de la muerte de la conductora, modelo y exreina de belleza venezolana, Patricia Fuenmayor. La criolla falleció a los 51 años en Estados Unidos, tras una dura batalla contra el cáncer.

Una dura partida

La Miss Zulia en el Miss Venezuela 1997, había mantenido su diagnóstico privado durante todo el tratamiento, por lo que el día de su muerte la noticia dejó al público impactado, en especial a muchas de sus compañeras del medio, que la despidieron con emotivos mensajes.

Patricia llevaba años radicada en Nueva York, donde había formado una familia con el doctor Jorge Safar Pérez, con quien tuvo dos hijos, llamados Sarah y Fernando.

También en Nueva York había continuado su carrera en los medios de comunicación trabajando para Univisión como corresponsal, realizando trabajos especiales y entrevistas a diversas personas.

El programa “Despierta América” fue el que confirmó la noticia a tempranas horas del 9 de junio del 2025, lo que dejó a los espectadores tristes ya que Patricia había realizado múltiples trabajos para el programa matutino.

"Lamentamos profundamente el fallecimiento de Patricia Fuenmayor, nuestra colega y corresponsal en Nueva York. Que descanse en paz", fue el mensaje publicado por el show hace un año.

Legado imborrable

Fuenmayor, quien nació el 18 de julio de 1974 en Maracaibo, estado Zulia, saltó a la fama con el Miss Venezuela. Luego ganó el certamen Reina Sudamericana 1997, conocido ahora como Reina Hispanoamericana.

Luego de su paso por los concursos comenzó una carrera en la televisión nacional, en programas importantes de farándula como "De Boca en Boca", "Ají Picante" y el recordado segmento de talentos "Buscando una estrella" en “Súper Sábado Sensacional”.