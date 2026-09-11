Silvia Maestre expone malos tratos de una candidata en Miss Supranacional

Han pasado varios días de la final del concurso Miss Supranacional 2026 en Polonia, donde la venezolana Silvia Maestre ocupó un puesto en las 12 finalistas y fue nombrada como reina de las Américas. En una reciente entrevista, la belleza llanera reveló el mal momento que vivió al lado de una “compañera”.

Silvia expone a una candidata

Fue en el pódcast “Deja el Chou” de Daniela Di Giacomo en el que Maestre habló de cómo una candidata quiso perjudicarla en más de una ocasión con el tema del inglés, idioma que ella no domina.

Silvia indicó sin filtros que esa candidata siempre buscaba que ella estuviese “guindando” ante la organización Miss Supranacional, recordando una actividad en la que le hizo una jugada muy desafortunada.

“Me dijo para tomarnos una foto y de manera repentina comenzó a grabar y a preguntar miles de cosas en inglés. Le respondí todo y al finalizar me fui. Yo sabía cuál era la intención, era meterse por ahí para hacerme quedar mal”, comentó.

La modelo de 28 años aseveró que muchas de las participantes llegaron a darse cuenta de la situación, en especial su compañera de cuarto, Miss Puerto Rico, quien le indicó que esa canadidata tenía una competencia muy directa con ella.

“En los ensayos esa candidata buscaba adelantarse y salir al mismo momento que yo. Muchas se dieron cuenta. No era latina, pero sí cercana”, comentó.

Intriga en las redes

Aunque Silvia no reveló de quién se trataba, internautas han sacado sus propias conclusiones asegurando que podría ser la delegada de España, Nelly Mestre.

“España. Recuerdo claramente el video”, “España, no tengo duda de esto”, “Fue España; me acuerdo que en el live ella le hacía preguntas en inglés”, son algunas de las reacciones.