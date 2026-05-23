Míster Venezuela 2026 ya tiene a sus candidatos oficiales

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A través de YouTube Harry Levy, Silvia Maestre y Víctor Batista, revelaron los nombres de los afortunados que compiten por el título de Míster Venezuela 2026, y la meta de representar el tricolor en el Míster Supranacional en Polonia.

Seleccionados

Tras una rigurosa evaluación en Venevisión a cargo de un grupo de expertos en belleza y la presencia de 30 modelos preseleccionados, el grupo de redujo a solo seis.

Ronald Madriz (Modelo)

Pablo Tellez (Médico Cirujano y modelo)

Joshua Guittard (Modelo profesional)

Fernando Heredia (Modelo y estudiante de Comunicación Social)

Manuel Díaz (Modelo y Publicista)

Juan Carlos Da Silva (Modelo y entrenador personal)

¿Cuándo se conocerá al ganador?

Los seleccionados estarán realizando evaluaciones previas en Venevisión y con la organización Miss Venezuela, para finalmente el jueves 28 de mayo conocer el ganador en una gala especial.

Harry Levy presidente de la organización Miss Venezuela, aseveró que espera que de los seis clasificados salgo un joven con mucho talento, preparación y muchas ganas de representar el gentilicio venezolano en Polonia.

El ganador será dúo con Silvia Maestre, quien va por la primera corona del Miss Supranacional para Venezuela.