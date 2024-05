Julian Marley y The Wailers revivieron a la leyenda Bob Marley en Caracas

Evenpro hizo posible el evento de reggae más esperado en la ciudad; Julian Marley y The Wailers hicieron historia en Caracas con una maravillosa presentación que dejó una huella imborrable en los corazones de sus seguidores. Los máximos representantes del género en el mundo visitaron la ciudad capital este 10 de mayo como parte de su gira en conmemoración del 40 aniversario del álbum "Legend", que incluye la mayoría de los éxitos interpretados por Bob Marley junto a la banda.

La Concha Acústica de Bello Monte fue la locación perfecta para la cita en la que los asistentes, entre ovaciones y aplausos, recibieron a los artistas jamaiquinos quienes interpretaron durante 3 horas un repertorio de 16 éxitos entre ellos: "No Woman No Cry", "Rastaman vibration", "Is This Love", "Revolution” y "One Love".

Durante la jornada musical se sintió la magia y el legado de paz, amor y unión. En una perfecta armonía se pudo percibir un público cautivado y concentrado en cantar cada una de las interpretaciones encabezadas por Julian Marley, hijo del legendario Bob, quien promete continuar con el mensaje de su padre.

"Kemawan" fue la banda nacional que dio inicio a tan esperado concierto; esta agrupación fue seleccionada por el propio público quien a través de una dinámica realizada por las redes sociales de @evenpro, eligió quién sería el artista ideal para acompañar a los reyes del reggae.

Este concierto, que reunió además de arte y mucho entretenimiento, es hasta ahora el más importante del género en el país, marcando un hito en la escena musical.