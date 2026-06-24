Hallan el cuerpo de modelo colombiana dentro de una maleta: Tenía 36 años

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El cuerpo de Natalia Villalba, una modelo y creadora de contenido colombiana de 36 años, fue encontrado en una maleta. Los primeros reportes aseguran que el hallazgo fue realizado por el personal de limpieza de un apartamento, que la mujer había alquilado para pasar unos días en Bogotá.

Detalles del hallazgo

Medios colombianos reportan que una mujer de limpieza ingresó al departamento tras no haber recibido una respuesta de Natalia para el servicio. Al entrar, descubrió una maleta en el baño que tenía el cuerpo de la modelo.

La mujer aseguró que el cuerpo presentaba signos de violencia y el grifo del apartamento estaba abierto.

Las autoridades colombianas fueron los encargados de realizar la inspección en el lugar, donde encontraron elementos personales de Natalia, como pasaportes con la misma fotografía, pero con apellidos diferentes, uno vencido y otro vigente, y uno registro con viajes a España.

El curso de la investigación

Las investigaciones indican que Natalia fue quien alquiló el apartamento el pasado 3 de junio y tenía previsto abandonarlo el día 21 de junio. Sin embargo, en el registro del inmueble figura una reserva previa, del 3 al 7 de junio, a nombre de un ciudadano estadounidense.

También en las pesquisas autoridades notaron la presencia de un ciudadano de origen británico, quien llegó al apartamento el 17 de junio y salió al día siguiente.

Ambos hombres están bajo investigación de las autoridades, en especial el proveniente de Reino Unido, quien fue captado por las cámaras de seguridad llevando unas sabanas a la zona de lavandería. Actualmente se encuentra prófugo y presuntamente ya habría salido de Colombia.

Declaraciones de familiares

Yeraldid Medina Villalba, hermana de la víctima, pide justicia y rechazó los señalamientos de las personas en contra de Natalia.

“Lo que están haciendo es cruel e inhumano, la muerte de mi hermana no es un debate. Como familia solo pedimos respeto, nadie tiene el valor moral para justificar esta atrocidad. El dolor por el que estamos pasando solo lo sabemos nosotros”, indicó.