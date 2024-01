Willem Dafoe logra la inmortalidad en Hollywood (+Foto)

Willem Dafoe, quien en última década ha hecho grandes representaciones como villano en películas, recibió este lunes 8 de enero uno de los mayores reconocimiento en el mundo de la actuación estadounidense, como lo es develar su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Acompañado de Patricia Arquette, Pedro Pascal, y su esposa, la directora Giada Colagrande, el reconocido actor mostró toda su emoción y alegría por llegar al prestigioso paseo, que tras develar la estrella se lanzó a besar durante la ceremonia que se realizó en el Hollywood Boulevard.

En el discurso, el actor de 68 años dijo que "cuando era un niño y crecía en Appleton, Wisconsin, créanme, no podía imaginar este día en el que tendrían una estrella en el Paseo de la Fama", reseñaron medios locales sobre lo que expresó Dafoe.

Puede leer: ¡Doloroso! Sandra Bullock con el alma rota cumple última promesa de su marido

"Pero debo decir que cuando miré la lista de nombres que tenían estrellas, el pequeño pueblo de donde vengo, Appleton, Wisconsin, es quizás un pueblo de 70.000 habitantes ahora, alguien más de ese pueblo tiene una estrella. Y su Su nombre era Erik Weisz. ¿Alguien conoce ese nombre? Harry Houdini", añadió Dafoe en emotivo su discurso

En su carrera, el actor ha tenido cuatro nominaciones al Premio de la Academia (Oscar) por sus papeles en "Atternity's Gate", "The Florida Project", "Shadow of the Vampire" y "Platoon". Pero sin duda, una de las representaciones que más lo ha tenido en escena fue su papel como Duende Verde de las películas de Spiderman (2002 y 2021).

También fue nominado recientemente para su cuarto premio Globo de Oro por su papel del Dr. Godwin Baxter en la película "Poor Things", dirigida por Yorgos Lanthimos, que protagonizó junto a Emma Stone, Mark Ruffalo y Ramy Youssef. Actualmente tiene en puerta siete películas, entre ellas Beetlejuice 2, Nosferatu y Kind of Kindness.