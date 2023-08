Vinculan a una candidata del Miss Venezuela 2023 con un asesino estadounidense (+Detalles)

Si hay alguien que ha sabido jugar muy bien sus cartas para posicionarse como la favorita del público, es la Miss Anzoátegui 2023, Giorgiana Rosas, quien desde que se conoció que participará en el templete, ha estado muy cercana a su gente para conseguir su apoyo. Primero se le vio bailando salsa en una reconocida plaza de Caracas y luego regalando mangos de su casa por toda Caucagüita, estado Miranda.

Todo muy color de rosa para la vida de la modelo que en las últimas horas se ha tornado un poco gris luego de que una cuenta de Instagram encargada de dejar en la calle a más de uno, publicara información que involucran a Giorgi con relaciones un poco turbias, a raíz de su supuesto romance con un hombre acusado de asesinato llamado Víctor Hugo Cuevas.

En el año 2021 Cuevas ya tenía encima una demanda por haber asesinado en el 2017 a Oseikhuemen Omobhude de 20 años, en el estacionamiento de un restaurante ubicado en Richmond, Texas. Luego de haber quedado en libertad bajo fianza, volvió a meterse en problemas lo que provocó que revocaran el beneficio que lo había dejado en la calle.

Y es que, hace dos años, el hispano fue acusado de evasión de arresto tras escapar con un tigre y haber sido visto en un vecindario al oeste de Houston. El alguacil del condado Waller fue quien dio con el tigre e intentó tranquilizarlo con un arma, pero no lo logró. Entre tanto, las contradicciones de Víctor al asegurar que no tenía nada que ver con el tigre, pero luego descubrieron que era suyo desde que el animal estaba bebé, provocó que le impusieran una multa de $300.000.

¿En qué afecta esto a la Miss Anzoátegui? Pues resulta y acontece que, de acuerdo a lo publicado por la cuenta farandulera, la mujer estuvo casada con Víctor Hugo y en Estados Unidos se hacía llamar Georgie Cuevas, y por la relación que mantenía con el acusado le tocó testificar ante un juez sobre la versión de los hechos.

Esto deja mal parada a Rosas, pues podría ser cómplice de un maltrato animal o posesión ilegal de animales exóticos. Además, no se sabe si tuvo algún vínculo en el asesinato del joven de 20 años en Texas. Entre tanto, Giorgi tiene un tiempo en el país, seguramente preparándose para lo que sería su participación en el Miss Anzoátegui donde se alzó como la máxima ganadora.

Hasta el momento, la modelo no ha emitido opinión alguna en sus redes sociales, sin embargo, ya el público comenzó a darle hasta con el tobo: “Ya decía yo que la manguera tenía su pasado oscuro”, “A mí me quemaron por decir que se parece a rosita”, “Y muchos la tenían como buena y favorita”, “Dios mío estas tipas todas son hechas con el mismo molde”, “Desde un principio hay algo que no me cuadra en ella”, se lee en la publicación.