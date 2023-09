Una venezolana ganó el Miss Estados Unidos y es hija de este expelotero de las Águilas del Zulia ¿Lo recuerdas?

Este viernes 29 de septiembre, se coronó como la nueva Miss Estados Unidos, la modelo de origen venezolano llamada Noelia Voigt, quien logró superar a 50 mujeres que se disputaban el trono. Para sorpresa de todos, Voigt tiene sangre venezolana y se convierte en la primera oriunda del país en ganar el certamen norteamericano.

La también escritora de 23 años, ha manifestado en diferentes ocasiones su amor por Venezuela, y hasta se mostró bailando danza nacionalistas de nuestras tierras. ¿Pero de dónde viene su familia? Resulta que, Jackeline Briceño, su madre es perteneciente del municipio San Francisco de Maracaibo, y fue en ese mismo lugar donde conoció al amor de su vida.

Jack Voigt es un estadounidense que jugó en Venezuela para las Águilas del Zulia como centerfield durante la temporada 92-93, cuando los aguiluchos quedaron campeones en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP). "Mi mamá es de Maracaibo, yo fui ahí cuando tenía seis años. Fui a Caracas, Puerto La Cruz, Valencia, Isla de Margarita. Mi papá fue un jugador de las Águilas del Zulia y un coach de Los Magallanes", informó Noelia.

Al conquistar la corona del Miss Utah 2023, la nacida en Florida aseguró sentirse afortunada de tener sangre criolla. "Me siento honrada de ser la primera mujer venezolana-estadounidense en tener el título de Miss Utah USA, y estoy realmente ansiosa por romper barreras y cerrar la brecha entre las comunidad al poder hablar español y conectarme con la gran población hispana", escribió a través de su cuenta en Instagram.

A pesar de no haber nacido en Venezuela, la diseñadora de interiores no puede ocultar sus raíces y le demostró a sus seguidores su habilidad para la danza folklórica, y frente al Utah State Capitol, vestida con el tricolor, Voigt se dejó llevar con el ritmo del tema "Pa' Maracaibo me voy", precisamente honrado su descendencia marabina.