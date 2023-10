¿Gloria Trevi podría volver a la cárcel? Esto es lo que se sabe de su proceso judicial

En México la industria del entretenimiento esta color de hormiga brava, y es que el toma y dame entre la cantante Gloria Trevi y el reconocido canal TV Azteca está más fuerte que nunca y ha llegado a manos de la justicia mexicana.

La negativa situación comenzó cuando la intérprete de "Vestida de Azúcar" y su esposo, Armando Ismael Gómez, fueron acusados hace días de supuestos delitos de defraudación fiscal y lavado de dinero en México. Sin embargo, la actriz no dudo en salir en su defensa y expresar el por qué de la acusación.

Durante la noche del martes 3 de octubre Trevi posteó a través de su cuenta personal de Instagram un fuerte y contundente comunicado, en el cual alega que las acusaciones son una medida de presión para retirar la demanda que realizo hace años en Estados Unidos contra TV Azteca y la presentadora del programa "Ventaneando", Paty Chapoy, por según haber conspirado en su contra para desacreditarla tras no aceptar un contrato.

Ante las fuertes acusaciones contra Gloria y su esposo, fueron citados por la Fiscalía General de la República mexicana a comparecer el próximo 23 de octubre en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, y llevar las pruebas que puedan evitar que sean procesados.

"Quiero comunicarles el día de hoy a todos que estoy bien y luchando. Mientras más me peguen, más me defenderé. Yo no soy una persona que se deja lastimar", dice parte del comunicado.

Igualmente, en el texto la cantante se declara completamente inocente de todos los cargos en su contra entre ellos, el de supuestamente evadir el impuesto en un depósito de 7 millones 112 mil 336 pesos mexicanos. "Quiero dejar en claro, que al día de hoy no soy responsable de ninguna imputación legal, como muchos medios han confirmado", escribió.

No es la primera vez que Trevi enfrenta una fuerte situación con la justicia en el año 2000, junto a su exmarido Sergio Andrade fueron detenidos en Brasil bajo cargos de rapto, abusos y violación de menores, lo que le valió cuatro años y ocho meses privada de libertad.