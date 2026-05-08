Ronda regresa renovado y conquista a la prensa en su esperado relanzamiento

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Por Andrea Matos Viveiros

Ronda regresa renovado / FOTO: Andrea Matos

El reconocido programa de entretenimiento Ronda anunció oficialmente su regreso con una propuesta renovada que promete revolucionar la televisión de espectáculos en Venezuela. Durante una exitosa rueda de prensa celebrada este jueves en el Hard Rock Cafe Caracas, más de 30 medios de comunicación nacionales dijeron presente para conocer todos los detalles de esta nueva etapa.

El evento reunió a periodistas, creadores de contenido y representantes de medios digitales y tradicionales, consolidando el gran interés que ha generado el retorno del programa de Meridiano Televisión.

Nuevo formato, nuevos talentos y mayor conexión digital

La nueva temporada de Ronda apuesta por una fórmula más dinámica, polémica e interactiva, integrando de manera directa sus plataformas digitales con la televisión. El espacio será transmitido de lunes a viernes de 1:00 p.m. a 2:00 p.m. por la señal de Meridiano Televisión.

El programa estará liderado por Natalia Monasterios junto a un equipo conformado por Yus Ramos, Russi Colina, Andrógena, Victoria Abuhazi y Giuseppe Paladino, quienes aportarán frescura, análisis y entretenimiento al formato.

Una presentación que marcó tendencia

La convocatoria realizada en el Hard Rock Cafe Caracas superó las expectativas, convirtiéndose en uno de los encuentros mediáticos más comentados del día en redes sociales y plataformas digitales. Con este relanzamiento, Ronda reafirma su compromiso de evolucionar junto a su audiencia y mantenerse como referencia del entretenimiento y la cultura pop en Venezuela.