Reportan mano peluda en la venta de las entradas para el concierto de Maluma en Caracas

Hace un par de días se dio a conocer una noticia que impacto positivamente en todos los venezolanos amantes de la buena música, el concierto del cantante colombiano que pronto se convertirá en padre, Maluma.

La empresa Invershow dedicada desde haces años a la producción de espectáculos y eventos musicales en el país, reveló a través de su Instagram la llegada al país del intérprete de "Cuatro Babys", con el mensaje.

"Maluma aterriza en Caracas con su gira "Don Juan World Tour" en el Estadio Monumental Simón Bolívar en 2024", escribieron en la publicación.

La tarde del domingo 5 de noviembre la empresa compartió el precio de los boletos para disfrutar del talento del artista urbano, en la cual la más económica es de $45 y la más costosa de $800.

Bronce A: $45

Bronce B: $45

Plata A: 60$

Oro B: $80

Oro A: $80

Oro: $90

Zafiro: $ 110

Zafiro VIP: $ 130

Rubí $: 160

Rubí VIP $: 180

Esmeralda: $200

Esmeralda VIP: $250

Diamante: $300

Suite Titanium: $ 650

Diamante Fans: $800

La empresa también compartió que los boletos están a la venta a través de www.MiTickera.com y en sus taquillas en los siguientes centros comerciales:

Sambil Barquisimeto, Sambil Maracaibo, Sambil Valencia, Sambil La Candelaria, Sambil Chacao, Metropark Caracas, Camil Deli Caracas y en Centro Comercial Ciudad Tamanaco, CCCT.

Sin embargo, A través de las redes sociales se ha generado una gran polémica, y es que, horas más tarde que la página reveló el anunció de las ventas de las entradas para este lunes 6 de noviembre, las zonas Bronce A, B y Plata están agotadas, situación que despertó la incomodidad de los seguidores del cantante que alegan lo siguiente.

“Si la venta es a partir de mañana como ya está sold out. ¿Se vendió antes o en otro lugar y no me entere?”, “Una estafa todo el tiempo con todos los conciertos”, “Por qué en la página la Zafiro VIP sale en 180 dólares y no 130, eso es publicidad engañosa”, “Huele a estafa los precios en la web no coinciden con los de esta publicación”, son parte de las opiniones en redes.