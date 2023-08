México pierde a un grande: El actor David Ostrosky falleció tras un delicado estado de salud

La tarde de este jueves 17 de agosto, la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) informó el sensible fallecimiento del primer actor mexicano, David Ostrosky, sin dar mayores detalles sobre la causa del deceso, sin embargo, era del conocimiento público que el artista de 66 años fue víctima de un tumor en el brazo desde el año 2022.

"La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento del socio intérprete David Ostrosky. Recordado por sus actuaciones en grandes telenovelas como El vuelo del águila y La antorcha encendida, su último trabajo fue Vencer la ausencia. Descanse en paz", escribieron en su cuenta de Twitter.

Recordemos que, a finales del año 2022, Ostrosky anunció que un tumor en el brazo estaba acechando su salud, y aunque fuese benigno le estaba causando mucho dolor. Esto le impedía continuar con las grabaciones de la novela "Vencer la ausencia" que realizaba en ese momento, y para abril de este año le amputaron la extremidad, pérdida que no pudo evitar el tratamiento con el que cumplía.

"Lo que me dolía era el brazo, y los doctores me decían que era el cuello, hasta que un doctor me dijo: 'El dolor de tu brazo no es del cuello, tienes que irte a hacer una resonancia en el brazo'. Yo traigo un tumor en el brazo, agradezco muchísimo a la vida que sea en el brazo y no en algún órgano en donde te afecte", dijo en entrevista con Televisa.

Asimismo, el actor confesó que llegó un día que no podía moverse del intenso dolor que sentía: "Un día ya no podía moverme, hablé con Rosy Ocampo y le dije: 'No puedo moverme, estoy aquí en mi casa, no puedo ir al llamado'".

David pasó la gran parte de su carrera trabajando en Televisa, fue parte de diversos proyectos que lo ayudaron a impulsar su carrera. “Rosa Salvaje”, “María la del Barrio”, “El vuelo del Águila” y “La Antorcha Encendida”, fueron algunas de las producciones que trabajó.