Martha Paredes se sigue posicionando como la pionera de la percusión en la música urbana

Durante los últimos años y en la actualidad, hemos tenido la oportunidad de verla en grandes escenarios junto a Nacho y la banda de Los Fantásticos, pero es importante mencionar que, Martha Paredes cuenta con una trayectoria de más de 15 años y en su haber ha tenido la oportunidad de trabajar con otros grandes de la música, entre ellos: Franco de Vita, Joy Montana, Chino y Nacho, Alejandro Sanz y Yordano, por solo hacer mención a algunos.

En este 2023, el nombre de Martha Paredes ha sonado con insistencia, y es que con su carrera en solitario ha logrado sumar un sinfín de éxitos, siendo uno de los más llamativos su Masterclass en donde los apasionados de las congas y los timbales recibieron de primera mano claves y tips impartidos por esta gran estrella.

“Con mi Masterclass tuve la oportunidad de compartir con varias personas que, como yo, sienten pasión por la música, los sonidos de los timbales y la percusión. En estos encuentros compartí mis experiencias con quienes desean crecer en la industria”, comentó la venezolana, quien además asegura que se adentra en este proyecto tras la alta demanda de jóvenes deseosos de aprender de lo que ella hace.

Aunque, por ahora, solo los caraqueños pudieron disfrutar de este encuentro, Martha planea hacer una gira por todo el país y a futuro hacer paradas por distintas partes del mundo con esta propuesta. “Quiere motivar dentro de la música, ser parte de grandes proyectos, no solo por ser ejecutante, sino motivador con grandes propuestas”, apuntó.

En los próximos días, la famosa percusionista estará de estreno, pues se viene el lanzamiento del video donde interpreta el tema “Café Colao’” del álbum “Migrantes: El Disco”, dedicado a los inmigrantes, en el cual varios artistas de renombre tuvieron la oportunidad de participar.

“Me invitaron a interpretar un tema que se llama ‘Café colao’, a propósito de que yo cuelo el café todas las mañanas y lo publico en mis historias”, contó. Además, reveló una grata experiencia que vivió a mediados de año cuando estuvo de visita en Caracas; “hice un cartel con la frase “café colao gratis”, en distintas calles de la ciudad compartí con gente y conecté, compartiendo gestos de amabilidad y gentileza”.

En el mismo orden de buenas noticias, Paredes trabajó en colaboración con una de las empresas más importantes del país: Polar. En “El Último Ensayo”, participó como asesora musical de los 26 colegios donde tuvo la oportunidad de apoyar al talento joven, resaltar sus aspectos positivos y alentarlos.

Ahora, se prepara para cumplir con una extensa agenda, pues para cerrar el año estará de gira con Nacho, en los venideros noviembre y diciembre. No obstante, seguirá trabajando en su proyecto en solitario, teniendo siempre como objetivo principal conectar y regalar parte de lo que ha sido su experiencia, proceso creativo y revelar cómo ha logrado incluir la percusión latina en el género urbano.

“Considero que he sido pionera porque la percusión latina no estaba integrada en el género urbano, entonces junto a la banda Los Fantásticos he tenido la oportunidad de desarrollar e integrar color y sonido, rompiendo ritmos ya establecidos, pero al mismo tiempo cuidando la dinámica rítmica y melódica”, resaltó.

Entre sus venideros proyectos, Martha tiene proyectado lanzar un tema a principios del 2024, por eso te invitamos a mantener conectado con ella a través de sus redes sociales @martimbal.