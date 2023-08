La cantante mexicana Anahí rompe en llanto al recordar su adolescencia

Actualmente Anahí, reconocida por su papel en la serie 'Rebelde' encarnando a Mía Colucci, vive un increíble momento en su vida personal y laboral, y es que, al lado del político mexicano Manuel Velasco ha formado una linda familia junto a sus hijos Manuel y Emiliano. Además, pudo reencontrarse con sus amigos de la banda RBD con quienes se encuentra girando por los Estados Unidos con el 'Soy Rebelde Tour', recibiendo después de 15 años todo el amor de su público.

Ahora bien, Anahí siempre ha estado ligada a los reflectores, inició su carrera a los dos años de edad con su participación en 'Chiquilladas', y desde ahí empezó a labrar un camino que la llevó a terminar de despegar con la mencionada serie y agrupación que hicieron de ella una estrella reconocida a escala mundial.

Muchos pensarán que su vida siempre fue color de rosa, y es que, pese a saborear las mieles del éxito, la azteca vivió momentos muy duros con personas que hacían parte de su entorno, y así lo reveló durante una entrevista con el periodista Joaquín López-Dóriga, en la que comparó cómo era su vida dentro y fuera de la fama.

La cantante de 'Sálvame', recordó que tuvo una infancia hermosa, acostumbrada a los focos, las cámaras y tener pocos amigos. Una vez terminó su primer proyecto, a los seis años fue llamada para participar en la película 'Había una vez una estrella' con la que logró ganarse el premio Ariel, lo que cambió su vida para siempre al convertirse en "una niña famosa", tal como lo describe.

Esto la llevó a sufrir de bullying en su escuela, atravesando por difíciles momentos de acoso y maltrato por parte de sus compañeros. Muy conmovida, la intérprete confesó que llegaba a rezar todos los días para que la trataran mejor, hecho que nunca sucedió.

Sin embargo, todo cayó por su propio peso cuando estuvo grabando para 'Rebelde', entre los años 2004 y 2006. Un día y de manera inesperada, la artista tuvo un encuentro mientras grababa con las mismas niñas que le habían hecho la vida imposible en la escuela. Para demostrar su madurez y poder sanar ese episodio de su vida, las invitó a visitar el set.

"Vi a tres de ellas y le dije al de seguridad: ‘Ellas tres que pasen a saludarnos’ y entraron a saludarnos. Yo creo que ellas no se imaginaron lo fuerte que fue para mí poder decirles ‘Bienvenidas’, porque yo creo que cuando haces todo ese daño me queda claro que no son malas personas, estaban pasando por un momento vulnerable, pero mi corazón sanó muy bonito porque ahora ellas son fans de lo que tanto se burlaron, de lo que yo hacía", relató.

Con esto, la actriz dejó claro que con el paso del tiempo logró el entendimiento y supo perdonar los tristes momentos que le hicieron vivir sus compañeros de estudio. Además, tal parece que el momento de éxito que vivía no sería empañado por situaciones del pasado.