José Luis Rodríguez “El Puma” reaparece tras la muerte de su supuesto hijo y cibernautas no lo perdonan

Esta semana una fuerte noticia sacudió por completo la industria del entretenimiento nacional, y es que la actriz y cantante Liliana Rodríguez hija mayor de José Luis Rodríguez “El Puma” y Lila Morillo, anunció a través de sus redes sociales la repentina muerte de Juan José Rodríguez, un hombre quién decía ser hijo del cantante y que las Rodríguez consideraban como un gran hermano.

“Compartimos la dolorosa y lamentable noticia del fallecimiento de Juan José Rodríguez “El Puma JR, en Pereira, Colombia. Las causas de su muerte aún se desconocen y se estarán haciendo las respectivas investigaciones”, fue el mensaje que escribió la participante de la tercera temporada del reality de Telemundo La Casa de los Famosos.

Tras todos los titulares que han protagonizado los medios de comunicación de todo el mundo sobre la muerte del hombre, José Luis Rodríguez reapareció en las redes sociales con una publicación anunciado un show por todo la alto en Orlando, Florida.

“Atención fans de "El Puma" la leyenda José Luis Rodríguez está de regreso y viene con todo. 13 de octubre a las 08:00 pm. Imagínate cantando todos sus éxitos en una noche pensada para la nostalgia y la buena música”, fue el mensaje con el cual acompañó la publicación y que despertó comentarios negativos en redes.

“Darle el pésame a ese sr. Le queda grande por el mal padre que fue”, “Ni, aunque me paguen voy a ver ese hombre que nunca ha querido los hijos”, “o iré a su concierto No me gusta cómo ha tratado a sus hijos Me encantaba su música, pero ya no”, “Hijo o sobrino es sangre, y eso merece mínimo unas letras de condolencia”, son algunos de los comentarios.