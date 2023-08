José Gregorio Hernández: el musical llenará de magia y fe el Teresa Carreño

El creador y director del increíble espectáculo David Chacón Pérez, 360 Theater Project, se une en alianza a Toby Milian de Thiene Producer para regalarle a Venezuela una puesta en escena nunca antes vista que se estrenará en marzo de 2024, a través de un musical dedicado al Dr. José Gregorio Hernández.

Se trata del docudrama musical, basado en la vida del Dr. José Gregorio Hernández, un proyecto único en el mundo que ya se ensaya con más de 40 artistas en escena y un espectacular despliegue de impresionantes puppets, vestuarios y escenografías totalmente multimedia.

"Ya muchos nos conocen y esperan con ansiedad este gran y único estreno. Me llena de mucha alegría lograr esta alianza con Thiene Producer, una gran empresa de espectáculos que no solo trae a Venezuela grandes estrellas de la musica internacional, también producen espectáculos para la toda la familia, y como lo he dicho en anteriores oportunidades: el objetivo de este musical es que lo puedan disfrutar la familia completa. Desarrollamos una historia verdaderamente extraordinaria llena de esperanza, fe y perseverancia, que le habla a cada generación, contada a través de títeres incomparables y una puesta en escena exquisita. La vida del doctor José Gregorio Hernández crea un viaje visualmente impresionante que te dejará lleno de asombro y alegría. Estamos seguros que lograremos que el público viva una única experiencia", comenta su creador David Chacón Pérez.

El tan esperado docudrama musical finalmente llegará a los escenarios de la capital de Venezuela en marzo de 2024, pero ya los productores adelantan detalles de lo que traerá consigo este espectacular proyecto inspirador que transporta la alegría de una magnífica narración teatral y que promete una épica historia y única experiencia llena de aventuras y fantasía teatral.

"Se basa en la historia del doctor José Gregorio Hernández la que Iniciamos desde su infancia hasta los logros obtenidos en su adultez, sin dejar a un lado sus travesías en caballos, su increíbles viajes a Nueva York, Paris, Madrid y Mexico", agregó Chacón.

José Gregorio Hernández: el musical creado, escrito y dirigido por David Chacón Pérez con la colaboración de la escritora Gaba Agudo Adriani. En cuanto a la composición, dirección y producción musical será ejecutada por Guido Melillo y Estefano Milillo. Roberto Ojeda el encargado de la dirección coral, la coreografía de Rafa Roque con la colaboración de la Escuela de Baile Musa y en la fotografía el grande Mauricio Donelli.

Rolando Padilla tiene la responsabilidad de darle vida al Siervo de Dios en la etapa adulta. El primer actor estará acompañado de un gran elenco como polifacético artista Víctor Drija, la inolvidable actriz Laura Termini, Dereck Blanco, Nilda Vecchionacce, Laura Pérez, Edgardo Sorondo, Abraham Prieto, Jessika Dragnic, Yahaira Salazar, Josh Araujo, Moisés Guedez, Fernando Vieira, Itziar Nedzi y un grupo de actores conformados por padres e hijos.

Además de sus presentaciones en el Teatro Teresa Carreño y bajo el patrocinio del Centro Comercial Líder, el show internacional lleno de trucos y efectos de teatros musicales de Broadway, promete una espectacular gira que iniciará en la Terraza del nivel espacio en el Centro Comercial Líder de Caracas.

A través de las diferentes cuentas de Instagram @davidchaconperez @jhgelmusical @360_producciones_ccs y @thieneproducer conocerás más detalles del magnifico evento.

Nota de prensa