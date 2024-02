¡Insólito! Vestidos y alborotados se quedaron los integrantes de RBD en Los Premios lo Nuestro (+Video)

Pasa hasta en los mejores lugares, aunque suena insólito como se quedaron sin poder entrar a la gala de Los Premios lo Nuestro debido los integrantes de la agrupación mexicana RBD, debido a un bochornoso error de la producción.

Christian Chávez y Christopher Uckermann a través de sus cuentas en redes sociales denunciaron que no pudieron entrar a la ceremonia de premiación en la que RBD donde además estaba nominado como grupo o dúo pop del año. Los dos integrantes de RBD que pese a estar en las fotos de la alfombra roja no pudieron entrar a la gala debido a que increíblemente les entregaron boletos equivocados que no incluían una mesa en la entrega de los galardones.

"Hola a todos los seguidores. Pues aquí estamos, salimos de Premios Lo Nuestro, al parecer no vamos a estar con ustedes porque nos dieron unos boletos equivocados y al parecer ya no habían mesas. Esto es algo que me sorprende un poco, pero bueno, al parecer una organización extraña. Nos vamos a ir a cenar, pero bueno, los nominados no pudieron entrar al evento porque no tuvieron los boletos adecuados", señaló Uckermann, visiblemente molesto.

La agrupación mexicana RBD pese al escándalo, logró el galardón dedicado al mejor grupo o dúo pop del año en los Premios Lo Nuestro, aunque dos de sus integrantes no pudieron estar presentes en el escenario para celebrar su triunfo.

"Nos duele mucho haber venido hasta Miami y pues al parecer Premio Lo Nuestro no tenía nuestros lugares. Nos duele en nombre de RBD, pero nosotros somos más grandes que esto", expresó, agregó Christopher resignado.