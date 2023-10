George Harris es fusilado en las redes sociales por “jugar” con la muerte de Matthew Perry ¿Qué fue lo que dijo?

Una vez más y como es de costumbre, el comediante venezolano George Harris desató la furia de los internautas, luego de enviar un irónico mensaje sobre la muerte del actor estadounidense Matthew Perry, quien fue encontrado sin vida en el jacuzzi de su casa en Los Ángeles, y fue precisamente de esa situación de la que partió el criollo para escribir en X (antiguo Twitter).

El polémico mensaje rezaba lo siguiente: “De lejos se ve que ahogarse en una bañera es un tema de sustancias”, haciendo también referencia a las adicciones que el norteamericano había confesado que padecía. Aunque el ‘tuit’ fue borrado posteriormente, los usuarios no se quedaron con esa espinita y comenzaron a atacarlo, recordando que no es la primera vez que Harris derrocha su humor negro ante situaciones delicadas.

“Para que le sigan picando torta al George Harris. A pesar de que lo borró, Twitter no olvida ni perdona”, escribió la usuaria que difundió el desparecido texto, dándole pie a un gran número de internautas de emitir su opinión. “Que quede claro que no, no fue por sustancias”, “Ni una neurona tiene”, “No veo el chiste que el le verá ni sé quien es de hecho”, “El juzga mucho las “adicciones” de otros y no se da cuenta lo alcohólico que es”, “Hay que ser bien insensible en publicar un tweet de semejante comentario”, “Ahora menos soporto a ese George H”, son algunas de las opiniones en X.

Haciéndole frente a la “funa” que le tenían en la mencionada red social, George escribió: “Que sabroso es salir de gente nociva. En la vida real y en redes. Advertencia: me atacas, no creas que me voy a poner a pelear contigo -que ni te conozco- de una bloquear. Listo. Consejo: aplíquenlo muchachos, no se calen malos tratos de desconocidos”, y sin pelos en la lengua demostró que le resbalan los comentarios recibidos.

Para defenderse, Harris aseguró que no se había burlado y admitió que era un personaje querido por muchos. “¡Falso! En ningún momento me burlé. El personaje en cuestión es profundamente admirado y querido por todos. Lo que hice fue un comentario sobre su proceso, analizando la manera en que ocurrió. Fue desafortunado ya destiempo por eso lo borré. Ahí mi error. ¡Mil disculpas!”, escribió en un último comentario.