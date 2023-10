Estos son los famosos que se han visto afectados por el huracán Otis que azotó al estado de Guerrero en México

La semana pasada fue de terror para los habitantes del estado mexicano de Guerrero tras sufrir los daños que causó el huracán Otis de categoría 5, que hasta el momento ha provocado 39 muertes y 10 desapariciones, de acuerdo al último reporte oficial. El desastre natural provocó que muchas personas perdieran sus viviendas y que las estructuras quedaran destruidas, luego de registrarse vientos huracanados que superaban los 300 km/h.

El paradisíaco lugar de Acapulco también se vio afectado y por ser un puerto vacacional, era el favorito para los artistas que decidieron adquirir propiedades para su descanso o para vivir, por lo que Otis también les jugó una mala pasada. Desde Leticia Calderón hasta Roberto Palazuelos, son los famosos aztecas que han registrado los desastres que dejó el huracán.

Erika Zaba

La cantante y exintegrante del recordado grupo OV7 fue una de las primeras en pronunciarse sobre lo que estaba ocurriendo, publicando un video a través de sus redes sociales en el que muestra los daños que sufrió su casa en Acapulco. “Siguen incomunicados, la torre está prácticamente destruida, no nada más donde yo tenía mi departamento. Ha sido un día buscando amigos que siguen sin contestar, espero en Dios que todos estén muy bien, las pérdidas materiales son brutales, pero la prioridad es otra, es encontrar a la gente, ayudar”, dijo en sus historias.

Erika Buenfil

Aunque la actriz no reside en Acapulco, lamentó lo que está sucediendo y manifestó estar muy preocupadas por sus amistades que se han visto afectadas, así como una propiedad que tiene en el puerto. "No sabemos nada. Tengo un departamento allá y ni siquiera sabemos el efecto, no puedo ir en avión ni carretera, ya nos están informando porque algunos departamentos se dañaron y otros no, no sabemos, no sé nada", comentó a los medios de comunicación, al mismo tiempo que agradeció no haber estado en la ciudad para el momento del desastre.

Leticia Calderón

La actriz se encuentra devastada después de lo sucedido, porque, aunque manifestó que siente estar “en la gloria” por tener un hogar donde vivir en la Ciudad de México, suerte que no todos los afectados tienen, está sufriendo la pérdida de su propiedad, lugar en el que ella y su familia celebraban Navidad. “Estoy muy triste, con mucho esfuerzo logré comprar ese departamento, vivimos años muy felices ahí, me las veía negras para el mantenimiento; que desaparezca de la noche a la mañana es muy doloroso”, dijo al mostrar las imágenes que le enviaban desde la residencia.

Sylvia Pasquel

Pensando en que sería el mejor lugar para descansar, la artista de 74 años se fue a cumplir su reposo a Acapulco luego de estar internada en Turquía a causa de una caída que sufrió. Dos días antes del huracán, la hija de Silvia Pinal viajó al lugar del desastre y aunque fue reportada como desaparecida, poco después aclaró su situación. En un comunicado publicado en su cuenta oficial de Instagram, la azteca aseguró que estaba a salvo pero que su casa se vio muy afectada. Asimismo, explicó que su “desaparición” se debía a que no tenía ni señal ni batería y salir del puerto era imposible.

Roberto Palazuelos

El villano de telenovelas también lamentó las fuertes inundaciones que sufrió su mansión, y ante el vendaval decidió crear centros de acopio para ayudar a los damnificados. “He visto solo imágenes de la zona hotelera, donde la mayoría de las propiedades son segundas casas de descanso. Sin embargo, me preocupa profundamente la situación en las zonas más pobres, donde la gente ha perdido sus hogares”, dijo Palazuelos.