¡Esto se puso color de hormiga! El mensaje con el que José Luis Useche habría respondido a los ataques de Laureano Olivarez

Han pasado tres meses desde que el actor venezolano Laureano Olivarez conversó con el periodista Pedro Padilla en el programa “La Excusa”, pero las fuertes declaraciones salieron a relucir desde el pasado 20 de agosto, cuando en el video, Olivarez tachó de “hipócritas” a los también actores Édgar Ramírez y José Luis Useche.

Todo comenzó cuando el artista de 44 años reveló que, al llegar a Estados Unidos, les pidió ayuda a sus colegas y lo que recibió fue un trato muy despectivo, quedando completamente decepcionado después del estrecho lazo que habían creado en Venezuela tras compartir en varias producciones de Venevisión.

“Entendí que la forma como ese colega me trató es un completo fantasma, clasista, desprestigiador, malo y bastante hipócrita. Y yo con esas personas no me la llevo. El señor José Luis Useche es de quien estoy hablando”, acotó. En ese sentido, aseguró que Ramírez es una persona con doble personalidad que siempre buscó lograr sus metas sin pensar en el bienestar de los demás.

“El señor Edgar Ramírez me dio la mano en el Boulevard de Santa Mónica, me dio un abrazo falsario, un beso en el cachete de Judas y más nunca que te visto, más nunca nada. La hipocresía, falsedad y ese trato no van conmigo", sentenció.

Ante estas contundentes revelaciones, Édgar, quien se encuentra triunfando en Hollywood, no ha emitido ningún comentario. Sin embargo, Useche podría haberle lanzado una punta a su colega con un divertido video que posteó en su cuenta de Instagram, al cual describió como: “Para aquellos que creen que todo les va a caer del cielo”.

El cómico clip cuenta la historia de un día del actor por el Washington Park, cuando de repente se consigue a un Ken sentado en unas escaleras, esperando conseguir todo de la noche a la mañana. “El Ken pelab*la se había quedado en la espera de que algo bueno ocurriera en su vida. Sentado, sin hacer nada, él tenía la absoluta certeza de que tarde o temprano, el éxito tocaría su puerta”, se escucha en el resumen.

“Con el pasar del tiempo no solo se quedó sin pareja, también se quedó sin casa. Sin amigos y hasta sin ropa. Su ego, su prepotencia y hasta su flojera y su falta de humildad lo hicieron muy famoso. Convirtiéndose en el único Ken Pelab*la en el mundo. ¿Y tú? ¿Alguna vez has conocido a un Ken Pelab*la?”, finalizó Useche.

Las risas no tardaron en llegar, pero con ellas, las especulaciones sobre si el mensaje estaba dirigido a Laureano, luego de haberle dado hasta con el tobo. “Magistral! Que manera tan creativa de responder”, “Si conozco uno y su nombre empieza por L”, “Seguro es por Laureano Olivares”, fueron algunos de los comentarios.

José Luis quiso lavarse las manos y aclarar que el video era viejo, pero aprovechó para insinuar que Olivarez dijo todo lo que dijo para conseguir visualizaciones: “Yo no creo polémicas de nada. Te repito, el video es viejo. Del día viernes. Pero en las redes hacen cualquier cosa por tener visualizaciones”.