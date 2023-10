Esto es todo lo que se sabe sobre el estado de salud de la actriz Ana Brenda Contreras (+Detalles)

Con el objetivo de crear conciencia en lo delicado que es el tema de las prótesis de mama, la reconocida actriz Ana Brenda Contreras decidió revelar con mensajes y fotos todos los detalles de su intervención quirúrgica para retirar por completo los implantes de sus senos.

A través de su cuenta personal de Instagram Contreras que ha trabajado en múltiples producciones como Teresa, La que no podía amar, Corazón indomable, Lo imperdonable, entre otras, compartió un carrusel de fotos con un mensaje de conciencia a las mujeres de no operarse algo de su cuerpo por un tema de moda.

“Es necesario abrir conversación y hacer lo que haya que hacer para estar mejor, escuchar al cuerpo, recomendarnos entre nosotrxs tips, contar nuestras experiencias y pueda haber opiniones y experiencias diferentes pero una cosa real”, escribió en la su cuenta personas de Instagram.

En la foto se le aprecia en el hospital recostada en una camilla con una gran sonrisa, mientras que en otra foto reveló la prótesis extraída de su cuerpo.

Igualmente, confesó que la operación la tenía pautada desde hace mucho tiempo, pero, por diversos temas lo había estado postergando. “A nada de cumplir dos semanas de elegir lo que para mí es salud. Después de años postergándola por pandemia, trabajo y no sintiéndome bien, por fin me retiraron los implantes”, detalló.

La actriz no es la primera en realizar operación, la Miss Universo 1996, Alicia Machado, también compartió hacer meses el mal momento que pasó con implantes de senos. “Tengo seis operaciones de senos. Hoy en día soy silicone free y me quedaron preciosas. Pero no solamente eso, sino que estoy super sana”, indicó Machado.