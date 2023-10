El mensaje de Mireddys González con el que busca disipar los rumores de separación con Daddy Yankee

Haber dejado de seguirse en las redes sociales fue lo que desató las especulaciones sobre un posible fin del matrimonio del cantante puertorriqueño Daddy Yankee y su esposa, la empresaria Mireddys González, que data desde hace 28 años teniendo dos hijos en común. Además, su hija Jesaaelys escribió un triste mensaje que podría ser el reflejo del fuerte momento que se encontrarían atravesando como familia.

“Necesito un apagón, no existir durante un tiempo, no sentir, no pensar, no nada”, escribió la emprendedora en sus historias de Instagram, en las que agregó en una segunda publicación un selfie con un gesto de tristeza o preocupación, demostrando lo afectada que estaría por la separación de sus padres a quienes ve como sus ídolos y siempre que ha tenido oportunidad, celebra el amor de ambos.

Por su parte, Mireddys había estado escribiendo ciertos mensajes que los usuarios tomaron como indirectas para el cantante, tomando en cuenta que aseguraba haber sospechado cosas que finalmente terminaron siendo ciertas. Sin embargo, recientemente utilizó sus ‘insta-stories’ para dejar por sentado el apoyo que le ofrece a su todavía esposo. González compartió el flyer de la nueva serie de Yankee en Netflix llamada “Neón”, en la que participa como productor ejecutivo.

‘La Jefa’, tal como la ha llamado su esposo, posteó emocionada el cartel del nuevo proyecto y además hizo eco de mensajes enviados por otra persona felicitándolos por la producción, de esta manera, Mireddys estaría disolviendo las habladurías sobre su matrimonio con Yankee.

Entre tanto, ha salido una nueva teoría que apunta que la razón por la cual ya no están juntos es la hija mayor de la estrella reggaetonera, Yamilette Ayala, quien no es hija de Mireddys y su reconciliación con su madre biológica y la buena relación que tiene con el artista, habrían molestado a la empresaria, lo que ocasionó que comenzaran los problemas entre esta pareja que está casada desde el año 1995.