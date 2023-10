Denuncian que se robaron el cuerpo de Juan José Rodríguez "El Puma Jr.", supuesto hijo de José Luis Rodríguez

Días después de su sorpresiva partida física, el cantante Juan José Rodríguez "El Puma Jr.", aún no ha logrado el descanso eterno, luego de que su cuerpo fuera robado de la funeraria el día 13 de octubre por dos mujeres que presuntamente se hicieron pasar por sus hijas, acto que reprochó la esposa del fallecido, Gloria Gutiérrez.

La viuda divulgó una carta abierta en la que explica que por negligencia de la funeraria, el cuerpo de Rodríguez está desaparecido. "Se envió el acta de matrimonio y se iniciaron las gestiones de repatriación del cuerpo de mi esposo en Miami. El día de ayer (13 de octubre de 2023) a altas horas de la noche, sorpresiva y arbitrariamente, la funeraria le entregó el cuerpo de mi marido a dos extrañas que dicen ser sus hijas", explicó la mujer.

Gutiérrez indicó que el intérprete no tuvo hijas y no entiende la razón por la que entregaron a su esposo a pesar de tener un documento que demostraba que ella era su esposa y la única autorizada para recoger sus restos. Asimismo, agregó que le habían dicho que el cadáver fue enviado a otra funeraria por lo que pidió ayuda a la policía. "Exijo a las autoridades colombianas abran una investigación penal sobre este grave hecho y me entreguen el cuerpo", concluyó.

De acuerdo a lo reseñado por el portal "Extra" de Ecuador, la funeraria "Inversiones y Planes de la Paz", confirmó que entregaron el cuerpo a los hijos y que tienen documentos firmados de las personas para poder retirarlo. De igual forma, dijeron que tienen en su poder una comunicación con Gloria Gutiérrez sobre la búsqueda de Juan José, por lo que será su departamento jurídico el que se encargue de hablar sobre el caso.

"El Puma Jr.", quien decía ser hijo del cantante venezolano José Luis Rodríguez, falleció a causa de un ataque al corazón mientras se encontraba en un hotel de Pereira el pasado 11 de octubre. La penosa noticia fue anunciada por sus hermanas Lilibeth y Liliana Rodríguez Morillo.

"Como familia compartimos la dolorosa y lamentable noticia del fallecimiento de Juan José Rodríguez, El Puma Jr. en Pereira, Colombia. Las causas de su muerte aún se desconocen y se estarán haciendo las respectivas investigaciones", dice la publicación.