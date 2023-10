Critican a los integrantes de RBD por su “mala actitud” con los fanáticos (+Video)

Desde que anunciaron su regreso en enero de este año, el reencuentro de la agrupación mexicana RBD ha causado revuelo entre una generación que soñaba con volverlos a ver, fanatismo que se extendió hasta las nuevas generaciones que crecieron escuchando temas como “Solo quédate en silencio”, “Sálvame” y “Tras de mí”, y disfrutando de la telenovela que fue transmitida por Televisa y que se encuentra disponible en ciertas plataformas digitales.

Aunque sus integrantes Christian, Dulce María, Maite, Christopher y Anahí, siempre se han mostrado muy cercanos con sus admiradores y al igual que ellos, han dejado ver cómo tienen su emoción a flor de piel, pero, no todo sería miel sobre hojuelas, pues recientemente los internautas se encargaron de criticarlos por su actitud durante la convivencia que tienen la oportunidad de vivir junto a ellos ciertos seguidores.

Mediante la red social Tik Tok, un usuario compartió un poco de lo que fue esta experiencia junto a sus ídolos, que consistía en acercarse a ellos, ponerse detrás, tomarse una foto e irse, un procedimiento que no dura ni diez segundos, pero que probablemente podría llegar a “fastidiarlos”, pues aparentemente no tuvieron una buena actitud con quienes asistieron a la dinámica.

En el clip se aprecia el momento en el que dos chicos muy emocionados se acercan a sus ídolos, quienes los recibieron con una inmensa sonrisa y solo dijeron “gracias” antes de tomarse la fotografía. Esto causó un poco de ruido en los usuarios que se fueron en contra de los aztecas alegando que “debían mejorar su actitud pues ellos se deben al público”. “Me quedo con el RBD de antes porque los de ahora ya no son los mismos y hasta se nota que se les subió”, comentaron.

“Si no les gusta que esperen para retirarse se supone que se deben a su público, artistas más importantes son más humildes”. No obstante, otros fanáticos salieron en su defensa argumentando que ellos se mantienen por horas atendiéndolos a todos y eso los ha llevado a tener en ocasiones tratos no tan cordiales.

"¡Pues si tú esperas todo el día imagínate ellos que deben estar ahí desde el primero hasta el último!", "Imagínate ser de la banda y tener que posar como si fueras un objeto porque tus fans creen que les pertenecen", "Imagínate cantar bailar y aparte todavía ir a tomarse fotos con tantos fans", respondieron sus fans.