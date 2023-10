¿Cazzu reveló el nombre de su bebé? Fanáticos aseguran que la cantante dio pistas

El pasado 14 de septiembre, la pareja de cantantes Cazzu y Christian Nodal, debutaron como padres al recibir a su princesa, la cual aún no muestran públicamente. Con una tierna fotografía tomando su mano, los artistas anunciaron que le daban la bienvenida a su primera hija, a quien desde ya la visten con mucho estilo, llamando la atención de los internautas.

Y es que, a pesar de no haber mostrado mucho a la bebé, en las fotografías que han publicado demuestran su buen gusto en la moda, como lo hicieron recientemente al mostrar a la bebita vestida con un conjunto de la marca Dior, así como otros conjuntos de algodón adornados con encajes. Pero, un body que le colocaron a la pequeña despertó la intriga entre los fanáticos sobre cómo sería el nombre de la niña.

En el outfit está escrita la palabra ‘Alma’, un nombre muy común en México, por lo que muchos comenzaron a especular sobre la identidad de la recién nacida. Sin embargo, no todo es como piensan, pues no se refiere a eso, sino al nombre del último disco de Nicki Nicole, una cantante azteca muy amiga de ambos que quiso darle un presente a la bebé.

Recordemos que, después de casi un año que anunciaran su relación, la cantante argentina aprovechó una presentación que tuvo en su país natal para anunciar que estaba en la dulce espera, generando furor en sus seguidores, y en el feliz padre que comenzó a hacer planes por el bienestar de su hija, y es que, en una entrevista que ofreció poco tiempo después de la buena nueva, informó que se “limpiaría” el rostro para ella.

“Pasa que me gustaría que mi hija me conozca, conozca mi carita me entiendes. Ya pasó que fue una etapa mía, me entiendes”, contó el cantante de “Ya no somos ni seremos” quien además afirmó que le gustaban mucho sus tatuajes.