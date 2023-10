Así quedó la casa de Luis Miguel en Acapulco tras el paso del huracán Otis (+Video)

El huracán Otis que atacó al estado de Guerrero en México, ha dejado lamentables resultados, desde varios muertos hasta pérdidas millonarias en propiedades. El desastre natural también le hizo daño al parador turístico más famoso del país azteca, Acapulco; las fuertes ráfagas de vientos afectaron a miles de viviendas dejando un importante número de damnificados. Entre los afectados, se encuentran varios famosos que también sufrieron los estragos del fenómeno.

Desde Sylvia Pasquel hasta Erika Buenfil lamentaron lo sucedido con las casas que adquirieron para descansar en este paradisíaco lugar, así como el ‘Sol de México’, Luis Miguel, que también se vio afectado. Al menos el 80% del sector hotelero sufrió por el caótico ciclón, de igual forma estadios, centros comerciales y el exclusivo domicilio que obtuvo el cantante en los años 90, lugar donde se iba a pasar largas temporadas junto a sus amigos más cercanos.

A través de Tik Tok, el reportero Arturo Oriak grabó un video mientras estaba a bordo de un helicóptero y así poder captar desde un mejor ángulo cómo quedó la mansión del puertorriqueño que está deshabitada desde hace mucho tiempo. De acuerdo a lo que se observa en el clip, sufrió importantes daños materiales. La piscina está llena de trozos de madera y otros objetos, palmeras en el suelo, las ventanas quedaron destrozadas y la terraza con objetos rotos, seguramente llevados por el fuerte ciclón.

Otros artistas afectados

La cantante y exintegrante del recordado grupo OV7 fue una de las primeras en pronunciarse sobre lo que estaba ocurriendo, publicando un video a través de sus redes sociales en el que muestra los daños que sufrió su casa en Acapulco. Asimismo, Erika Buenfil lamentó lo que está sucediendo y manifestó estar muy preocupadas por sus amistades que se han visto afectadas, así como una propiedad que tiene en el puerto. "No sabemos nada. Tengo un departamento allá y ni siquiera sabemos el efecto, no puedo ir en avión ni carretera, ya nos están informando porque algunos departamentos se dañaron y otros no, no sabemos, no sé nada".

Por otra parte, Leticia Calderón sufre las consecuencias tras ver destrozada la residencia que le costó mucho trabajo conseguir. “Estoy muy triste, con mucho esfuerzo logré comprar ese departamento, vivimos años muy felices ahí, me las veía negras para el mantenimiento; que desaparezca de la noche a la mañana es muy doloroso”.

Sylvia Pasquel viajó al lugar del desastre y aunque fue reportada como desaparecida, poco después aclaró su situación. En un comunicado publicado en su cuenta oficial de Instagram, la azteca aseguró que estaba a salvo pero que su casa se vio muy afectada. Mientras que Roberto Palazuelos también tuvo una pérdida importante abrió un centro de acopio para los damnificados.