Así es el rollo: Diana Silva, Bad Bunny, Karol G y Montaner

LA EXPECTATIVA en torno a la elección de Miss Universo 2023 sigue creciendo como la espuma. Y ya los portales especializados comenzaron a hacer sus respectivas quinielas, inclinando su favoritismo hacia determinadas candidatas. En tal sentido, llama la atención que el nombre de Diana Silva no haya logrado entrar en la lista de aspirantes con mayor chance de alzarse con la corona que ostenta la norteamericana R´Bonney Gabriel, quien el año pasado estuvo a punto de ser derrotada por nuestra Miss Venezuela, Amanda Dudamel. Realmente ha sido poco el impacto de la actual reina criolla en esta nueva edición (La número 72) del más importante certamen de belleza del mundo. Hasta ahora las latinas que más suenan son las representantes de República Dominicana (Mariana Isabel Downing), Puerto Rico (Karla Inelisse Guilfu, Colombia (María Camila Avella) y Perú (Camila Naime) y se incluye a Estados Unidos (Noelia Victoria Voigt) quizá por tener ascendencia venezolana. El Miss Universo 2023 se llevará a cabo el 18 de noviembre en el Gimnasio Nacional, José Adolfo Pineda, San Salvador, capital de El Salvador.

LA EUFORIA desatada por Karol G ratifica que, junto a Shakira, es la cantante colombiana más cotizada del continente, haciendo uno de los más exitosos “crossover” de los últimos tiempos. Y es realmente ahora que la estrella nacida en Medellín el 14 de febrero de 1991, está recogiendo los frutos de una carrera que la ha llevado a enfrentarse a la feroz competencia existente en el reguetón. Hoy Carolina Giraldo Navarro, su nombre de pila, goza de un prestigio artístico indiscutible. El taquillazo reportado en todas sus presentaciones en el marco de la gira “Mañana será bonito”, la ha llevado a programar una agenda con doblete de conciertos en las ciudades donde ha sido anunciada, como acaba de suceder en Caracas. Ante la abrumadora demanda obtenida con la venta de su primera fecha -22 de marzo de 2024- en el Estadio Monumental Simón Bolívar, fue la misma artista quien solicitó una segunda función -Día 23- a la productora -PPP-que la trae a Venezuela. “No quiero que mis fans de Venezuela se queden sin verme”, dijo la artista en reciente entrevista.

30 AÑOS de trayectoria fueron suficientes para que Ricardo Montaner, a los 66 años, decidiera “colgar el micrófono” y anunciara su retiro temporal de los escenarios. El cantante argentino, que hizo de Venezuela su segunda patria, cerró su concierto en el Anfiteatro Coca-Cola de Costa Rica, el pasado fin de semana con la sorpresiva noticia de que ésta sería su última presentación. Dijo Montaner que en adelante se dedicará más a la escritura, a sus dos nietos (Indigo y Apolo) y a llevar una vida con menos ajetreo, fuera de los escenarios y el foco público. Aunque sus conciertos han sido masivos y la gente lo sigue admirando, hay que decir que en los últimos 10 años su carrera ha estado “de capa caída”. Y mucho se ha dicho que financieramente las cosas, al parecer, no le han funcionado del todo bien. De hecho, ha vendido algunas de sus propiedades para ponerse al día con las deudas, según reportaron varios medios internacionales.

EL TEMPERAMENTO de Bad Bunny se hizo sentir, una vez más, al estallar lleno de ira, tras descubrir que su voz había sido generada por Inteligencia Artificial (IA) en una canción titulada “Nostalgia” en la que agregaron las de Justin Bieber y Daddy Yankee. "Si a ustedes les gusta esa mierd* de canción que está viral en Tiktok, sálganse de este grupo ahora mismo. Ustedes no merecen ser mis amigos y por eso mismo hice el nuevo disco, pa' deshacerme de gente así. Así que chu chu fuera", escribió en Instagram, el reguetonero puertorriqueño, cuya relación con Kendall Jenner, del clan Kardashian, marcha viento en popa. La airada reacción del controversial artista, dividió las opiniones en las redes sociales. Mientras algunos cibernautas elogiaron la capacidad de la Inteligencia Artificial para crear música de alta calidad, otros respaldaron la postura Bad Bunny, apoyando que quiera mantener la autenticidad en su trabajo y la originalidad de su cuestionada voz, que para muchos no es nada privilegiada.

LAS DUDAS de que la relación de Ben Affleck y Jennifer López no va bien, se disipan poco a poco. Cada salida pública de la pareja demuestra que entre ambos no hay ninguna crisis. Prueba de ello es lo que los paparazzi captaron días atrás. Los dos tortolitos cenaron en el famoso restaurante Ivy en Los Ángeles y salían ya dirección a casa cuando pasó algo tan divertido como curioso. Una mujer se dirigió a Ben y le dijo 'Te amo' ante la atenta mirada de J. LO, quien, eso sí, con mucho sentido del humor, soltó una expresión en la que avisó a la admiradora del actor. ¡Aléjate, perra!", dijo La diva desde el carro con una gran sonrisa, mientras esperaba a Ben en el asiento del copiloto. Juguetona, soltó su carcajada frente a los allí presentes. El “carón” de Ben Affleck, dio a entender que no le había gustado mucho la gracia de su afamada esposa. Vale decir que de un tiempo a esta parte los portales dedicados al cotilleo se han dado a la tarea de asegurar que J.LO y Ben Affkeck están al borde del divorcio, La actitud pública de la pareja dice otra cosa.