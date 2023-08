Alicia Machado anunció que le dijo “chao pescao’” a su novio Christian Estrada. ¿Qué fue lo que pasó?

En el mes de mayo de este año, la exreina de belleza Alicia Machado, confirmó que estaba en una relación con el actor mexicano Christian Estrada, y desde entonces tuvieron públicamente varias demostraciones de amor, incluso hace unos días confesó que estaba muy enamorada. “Sí estoy enamorada. Ya tenemos como cuatro meses. Estoy contenta”, afirmaba Machado, quien ahora anunció que se separa del que también fue novio de Frida Sofía.

Pero este martes 29 de agosto, la venezolana reveló que estaba soltera a través de su cuenta en Instagram. “Estoy flotando sobre la desilusión de un amor, pero tan fortalecida para dejarme atrapar por ¡lo que merezco! Sin muchas explicaciones suelto lo que no vibra ni está en sintonía con mis valores como persona y vuelvo a replantearme la oportunidad de volver a enamorarme pero aún más fuerte y con la madurez necesaria para seguirme valorando como mujer y ¡evolucionando!”, escribió.

“Continuo mi camino libre y más empoderada que nunca! Mañana será un nuevo día para levantarme amándome y preparándome para lo que está llegando a mi vida en éxitos y abundancia! El amor de ustedes mis fans que es el más honesto de todos, el de mi familia y amigos es más que suficiente para continuar adelante y enamorada de la vida! Fin de esta historia así de simple”, recalcó la Miss Venezuela 1995.

Finalmente, la criolla confirmó que terminaba una relación sentimental que con mucho amor compartió con sus seguidores, confiando en que sería algo duradero. Entre tanto, aseguró que no va a endurecer su alma ni dejará de confiar y amar, por lo que deja claro que está dispuesta a abrirse nuevamente a un amor que la valore.

Por su parte, Estrada quien también es modelo, no se ha pronunciado específicamente sobre el hecho, sin embargo, en su perfil de Instagram envió un curioso mensaje que estaría dedicado a Alicia: “El que solo come su gallo, solo ensilla su caballo”, un refrán mexicano que da a entender que quien no ayuda a los demás, terminará quedándose solo cuando necesite de otra persona.