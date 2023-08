¡Adiós para siempre! Fallece a los 99 años icónico presentador de Miss Universo

Luto en la cultura missologa mundial tras la muerte del icónico presentador estadounidense Bob Barker, quien falleció la mañana del sábado 26 de agosto a los 99 años en Los Ángeles, California, Estados Unidos, informó su representante al medio TMZ.

Barker condujo por muchos años el certamen de belleza más importante del mundo el Miss Universo, con su imponente y gloriosa voz anunció los resultados de los triunfos de las primeras venezolanas universales, Maritza Sayalero en 1979, Irene Sáez Conde en 1981 y Bárbara Palacios Teyde en 1986.

De acuerdo con el medio Barker desde hace varios años estaba teniendo diversos problemas de salud a causa de los años como el cáncer de piel y una fuerte caída en el 2017, pero sin mencionar la verdadera causa de su lamentable muerte.

Tras la fuerte y terrible noticia cuentas de Instagram de misses recordaron con videos y fotos los mejores momentos del hombre que se convirtió en el presentador del certamen en 1967 hasta el año 1987, cuando ganó Cecilia Bolocco de Chile y por Venezuela Inés María Calero logró el puesto de 3ra finalista.

“Bob Barker, el mejor presentador que ha tenido el certamen de Miss Universo, ha fallecido a sus 99 años en California, Estados Unidos. Para mí, Bob es y será siempre una inspiración para miles de personas, ya que fue una persona muy carismática, llena de luz y talento”, expresó una página de belleza.

Bob nació en Darrington, Washington, el 12 de diciembre de 1923 y era muy popular en Estados Unidos como conductor del programa "The Price is Right". Además, ganó 19 premios Daytime Emmy y en 1999 recibió un Emmy por su gran trayectoria artística.