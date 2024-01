Actriz de Black Panther sufre un grave accidente de transito

La actriz de 29 años, Carrie Bernans, quien tuviera una participación en la película de Marvel, "Black Panther", la noche del lunes 1 de enero de 2024, resulto estar envuelva en un grave accidente de tránsito, en el cual fue atropellada durante una persecución policial, en la ciudad de New York, mientras caminaba con dos amigas.

La noticia se dio a conocer mediante su cuenta de Instagram, en un post en el cual, la madre de Carrie, revelo la gravedad de sus heridas, algunos huesos rotos, fracturas, dientes astillados. Pero agradece a dios estar viva. Otras 9 personas resultaron heridas incluyendo a 3 oficiales de la policía. El responsable del accidente fue capturado y posteriormente ingresado en el hospital.

El accidente se trata de una persecución policial, en el que el conductor iba manejando imprudentemente, a alta velocidad, Carrie y sus amigas caminando por la acera de la calle 34, y tuvieron que esconderse detrás de un camión de comida y es impactado por el auto. “El coche conduce a toda velocidad contra el camión y nos deja inconscientes a Carrie y a mí. Estábamos atrapadas debajo del camión y Kathrine nos ayudó a salir. Tuvo suerte de no ser golpeada. Luego fuimos llevadas al hospital y recibimos atención médica" exclamó la actriz.

Carrie comentó que su hijo no estaba con ella en el momento del accidente. Se aferra a seguir con vida y que aunque siente mucho dolor, ya se estaba recuperando para estar de nuevo con su bebé. “Aún tengo mucho dolor, probablemente lo que más me duele es el trasero, es raro decirlo y mis dientes. Mis manos me duelen, pero no tanto igual mi cabeza. Gracias a todos por sus mensajes y comentarios, estaré bien, soy fuerte".

En la última actualización, su madre dio a conocer que aún no está habilitada para caminar sin asistencia, continúa bajo cuidados de un hospital pero asegura que se mantiene con esperanzas de poder recuperarse.