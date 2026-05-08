Excandidata al Miss Venezuela se compromete con deportista argentino: Mira el anillo

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La deportista, modelo y exreina de belleza venezolana Andrea Rohrscheib anunció en Instagram su compromiso con el exjugador argentino, Juan Calabrese. Fue en Instagram que la exparticipante del Miss Venezuela 2013, presumió la noticia con unas hermosas imágenes del anillo.

Detalles del compromiso

La venezolana que vive en Estados Unidos desde hace muchos años, mostró la sortija en su mano y el momento exacto en el que su futuro esposo le propone llegar al altar, para dar el gran “sí, acepto”.

Un fuerte abrazo le dio Andrea a su prometido, despertando comentarios de sus seguidores por verla tan feliz y llena de amor.

El jueves 7 de mayo la rubia de intensos ojos azules celebró un año de relación con el argentino.

“Bonito aniversario. Un año juntos construyendo algo hermoso. 07/05/26”, escribió Andrea en la publicación compartida con Juan Calabrese.

Hasta el momento no se conocen detalles de cuándo será la ceremonia. Tampoco se conoce cómo la venezolana y el argentino se conocieron.

¿Quién es Andrea Rohrscheib?

La criolla se dio a conocer en el año 2013 cuando participó en el certamen Miss Venezuela.

Aunque no se llevó la corona, en su momento dio de qué hablar por su pasión por el fútbol y por llevarse la banda de “Miss Piernas de Diosa”, en la Gala Interactiva.

Tras su participación en el certamen nacional, Andrea se radicó en Estados Unidos, donde vive con su familia.