Elizabeth Hurley responde a quienes preguntan si le quitó la virginidad al príncipe Harry

“Spare”, las memorias del príncipe Harry fueron bastante reveladoras. Sus múltiples confesiones sobre su infancia, adolescencia y adultez, dejaron boquiabiertos a más de uno, y también en evidencia a la familia real británica, la cual salió salpicada y no de la mejor manera en este libro del duque de Sussex, en el que también cuenta cómo fue su primer encuentro sensual.

En el año 2023, Harry destapó la olla sobre su vida privada y confesó que perdió la virginidad con una mujer mayor que él, declaraciones que llevaron a la teoría de que se trataba de la actriz británica Elizabeth Hurley, misma que este miércoles rompió el silencio y respondió a todas esas preguntas que la gente se hace en torno a este tema.

Hurley asistió a una entrevista con Andy Cohen en “Watch what happens live”, allí fue abordada por un fan que le recordó lo dicho por el hijo del rey Carlos III, a lo que ella exclamó: “¡Eso fue ridículo!”. Asimismo, continuó: “Lo que Harry dijo fue: ‘La mujer con la que perdí la virginidad es inglesa. Es mayor que yo’ y entonces todos dijeron: ‘Ah, es Elizabeth’, fue absurdo y sin sentido”.

“¡Ni siquiera lo conozco!”, expresó Elizabeth, quien es 19 años mayor que el príncipe. Asimismo, indicó que, se sintió sorprendida cuando las redes sociales la apuntaron como la protagonista de la primera vez sexual de Harry, pues no había ni un indicio de ello. “Fue como si alguien dijera: ‘Es muy guapo. Es estadounidense’ y todos pensaran: ‘Oh, es Andy Cohen’”, dijo entre risas.

¿Cuál fue la confesión del príncipe Harry?

En “Spare”, su alteza real calificó ese momento como “un juego rápido” con una mujer más madura. “Fue un episodio vergonzoso. A ella le gustaban los caballos y me trató como a un semental joven”, comentó. En el mismo escrito, el príncipe habló de cómo terminó todo: “Fue un juego rápido, después de lo cual ella me golpeó el trasero y me invitó a irme”.

En el relato, el esposo de Meghan Markle agregó que todo sucedió en un baldío detrás de un pub muy frecuentado. Cabe destacar que, este relato vio luz antes del estreno de las memorias del príncipe, y a partir de allí comenzaron las especulaciones sobre Elizabeth, quien en ese momento solo respondió: “Absolutamente, no”, cuando le preguntaron si tenía algo que ver con este hecho.

La responsable sería Sasha Walpole

Inmediatamente cuando salió el libro, una mujer de nombre Sasha Walpole, admitió que había sido ella la primera mujer en la vida de Harry. “Era un niño pequeño, así que para él puede haber sido muy incómodo”, señaló en el programa Uncensored.

“Nunca debería haber sucedido”, puntualizó Sasha, quien en su momento tenía 19 y él 17 años. “Éramos amigos, realmente no es nada glorioso estar borrachos y tener sexo en un baldío detrás de un pub”, añadió.