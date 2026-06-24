El Poliedro de Caracas se prepara para "El Amanecer Vallenato 2"

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La emblemática cúpula del Poliedro de Caracas está lista para celebrar el próximo sábado 18 de julio la segunda edición del "Amanecer Vallenato 2", que reunirá, en un mismo escenario, a nueve estrellas de primer nivel que se darán cita en una noche histórica y cuyo anuncio continúa levantando grandes expectativas dentro de los amantes del ritmo musical colombiano.

Esta nueva entrega, que promete superar con creces a la primera edición, busca romper todos los récords de asistencia y consolidarse definitivamente como una tradición obligatoria para los seguidores del género bandera de la hermana República de Colombia.

"Invitamos el 18 de julio a la gran fiesta en el Poliedro de Caracas, lo más elegante de nuestra hermana República de Venezuela. Compatriotas, allá nos vemos. El abrazo de Poncho Zuleta", expresó emocionado, el artista de 76 años, apodado "El Pulmón de Oro" y bautizado cariñosamente por Gabriel García Márquez como "Garganta e' lata", quien armará la rumba junto al acordeonista Cocha Molina.

El resto del cartel del poderoso espectáculo, está integrado por otras no menos importantes figuras de arrase popular, en Colombia y el resto del Caribe, como lo son Iván Villazón, Felipe Peláez, Jean Carlos Centeno, Alex Manga, Elder Dayán, Rafael Santos, Alejandro Palacios y Penchy Castro, quienes también han manifestado su emoción por volver a participar en este evento musical tan esperado por la nutrida comunidad colombiana establecida en nuestro país y miles de melómanos venezolanos.

Noche histórica

“El Amanecer Vallenato 2” no solo reúne a los verdaderos titanes del folclor colombiano, sino que marca un nuevo hito en la cartelera de espectáculos del país, pues es la segunda ocasión que en una misma tarima se reúnen tantas estrellas del género, nacido en Valledupar, que en 2015 fue declarado Patrimonio Cultural inmaterial de la humanidad.

El evento musical contará con una producción de estándares internacionales que garantizará una acústica impecable y un imponente despliegue visual de luces y pantallas de altísimo nivel para todos los asistentes, bajo la firma de Omar Enrique Producciones y Manager Shows. ”Con la segunda edición del Vallenato, reforzamos, aún más, los lazos culturales que siempre nos han unido a nuestra hermana república de Colombia. Será una noche llena de alegría, entusiasmo y hermandad”, dijo Omar Enrique, motor del espectáculo musical.

Vale resaltar que, para mayor comodidad del público, las puertas del Poliedro se abrirán a las 4:00 de la tarde. El inicio del concierto está pautado para las 7:00 pm y culminará con la salida del sol, asegurando más de 10 horas de música continua. Los boletos pueden adquirirse en la plataforma digital Ticketshopve. Y de manera física en los puntos de venta autorizados en Caracas: VIP Pádel Club, ubicado en el Centro Comercial Ciudad Tamanaco (CCCT); y en Delca, en la Calle Madrid con Monterrey, Las Mercedes.

NP.