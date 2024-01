Así luce Marjorie de Sousa "la cuerpa" con un bikini multicolor

La reconocida actriz venezolana, Marjorie de Sousa, dejó a todos sus seguidores boquiabiertos en las redes sociales, tras compartir un carrusel con varias fotografías donde se puede apreciar su esbelta y tonificada figura.

Por su parte, los usuarios no tardaron en expresar sus opiniones al respecto.

"¿Es el look de Kendra o me equivoco? OMG, la más linda del mundo", "Conforme pasan los años, mejor te pones, DTB", "Espectacular"; fueron algunos de los comentarios recibidos por la criolla.

En este momento, la publicación cuenta con 51.626 me gusta. Desde hace varios meses, la criolla muestra sus entrenamientos físicos y resultados a través de las plataformas digitales.

Ver esta publicación en Instagram

Cabe destacar que, la también actriz y modelo tiene 43 años, posee una dilatada trayectoria en el mundo artístico.

Actualmente, reside en México junto a su pequeño hijo Matías, producto de su relación con el actor Julián Gil.