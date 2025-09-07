Animador venezolano fue despedido de televisión nacional por homesexual

Suscríbete a nuestros canales

Desde hace muchos años el animador venezolano José Gregorio Araujo, mejor conocido como “El Gordo Bello” dejó su camino en la televisión, pero, lo que pocos saben es cómo fue despedido por el canal de la bolita roja por ser homosexual.

Televen fue la casa del presentador por muchos años a través del programa “La Bomba”, aunque mucho antes formó parte de “El Noticiero”, en el segmento de "Artes y Espectáculo" sirviendo con su labor de comunicar los chimes de la farándula, sin embargo, un día sin mediar palabras fue despedido del espacio informativo, ¿el motivo?: su preferencia sexual.

“Ellos me mandan a sacar porque dicen que un gay no puede estar en un noticiero”, confesó Araujo en “Soy Carlucho Podcast”, un espacio en donde reveló varias verdades de su trayectoria.

De acuerdo a José Gregorio Araujo su salida se debió a que una multa podría caer sobre el canal por su presencia en el noticiero, por lo tanto no tuvieron opción. “El Ministerio nos dice: ‘lo sacan o nos multan’”, afirmó.

José Gregorio Araujo triunfa en “La Bomba”

A pesar del trago amargo, el famoso “Gordo” junto a un equipo de producción crearon “La Bomba”, un programa matutino de farándula conducido en sus primeros años por Kerly Ruiz, María de los Ángeles del Gallego, y el propio José Gregorio Araujo, quienes le dieron el impulso y autenticidad pícara que ameritaba.

La visión del presentador era hacer un espacio farandulero al mejor estilo de “Ventaneando” de Pati Chapoy, y adaptarlo a lo teatral; fue así como nació el matutino del canal.

Cabe destacar que el primer grupo de host sostuvieron diferencias y rivalidades a lo largo de su estadía en el espacio, hasta el punto de convertirse en una polémica que escaló con los años.