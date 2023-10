Presidente de México revela que pudo haber sido jugador de Grandes Ligas, pero una lesión lo detuvo

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, reveló que es aficionado al béisbol y que cuando era jóven pudo haber sido jugador de Grandes Ligas, pero una lesión detuvo su camino a la MLB.

El mandatario mexicano contó que durante su etapa como jugador sufrió una lesión en su mano derecha que lo ha afectado durante toda la vida. E incluso tiene a una asistente que lo ayuda escribir debido a la lesión.

“Como cada vez se me está torciendo más mi dedito. Rara vez escribo con la mano. De joven era yo center field, salió una línea y me tiré y agarré la bola de una atrapada. Yo era un buen filder y bateador; corrí a la base; sin embargo, yo pude haber llegado a jugar en las grandes ligas, pero ya estoy presumiendo”, dijo López Obrador.

AMLO destacó que no se curó la lesión en su dedo y se creó una tipo de molestia que ha ido empeorando con el tiempo.

“En vez de ir con el curahuesos, no fui y le cayó lo que se le llama coloquialmente rebaba y se me ha ido enchuecando cada vez más y como escribo, pues la letra ya no sale bien y la que me interpreta es Laura, mi asistente”, comentó.