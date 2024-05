¡Insólito! Estrella de la Vinotinto denuncia un baneo en el MLB The Show 24 (+Tweet)

Para nadie es un secreto que grandes estrellas del Fútbol han confesado ser fanáticos de otras disciplinas como Tenis, Baloncesto o Beisbol. En múltiples ocasiones, las cámaras de los encuentros muestran a figuras del balompié en los compromisos de otros deportes.

Uno de ellos, es el atacante venezolano Josef Martínez, quien desde hace varios años se declaró amante de las Grandes Ligas. Cuando firmó por primera vez con la MLS en 2017, el criollo aprovechaba sus tiempos libres para ver la MLB y apoyar a sus compatriotas presentes en el torneo.

Al ser hincha de las Mayores, también se distrae con los diferentes videojuegos de beisbol creados para consolas como PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series y Switch. Así se pudo evidenciar en su más reciente publicación de Twitter (X), donde el delantero manifestó su descontento por no poder ingresar al juego "MLB The Show 24" por haber recibido un baneo en su cuenta personal.

¡Josef Martínez pide explicaciones!

El ariete del CF Montréal etiquetó a la cuenta de MLB The Show y Sony San Diego Studio (creador del juego) y espera respuestas cuanto antes, "Mi cuenta de MLB The Show ha sido baneada sin ninguna razón, he tratado de comunicarme con @mlbtheshow y SDS pero no he tenido ninguna respuesta".

Además, aprovechó para preguntar si alguien tenía idea de cómo resolver el problema y así poder seguir disfrutando del videojuego, "Si alguien sabe cómo resolver esto, por favor comunicarse al DM".

Sus números en la actual temporada

Por otro lado, Josef Martínez ha dejado buenos números en las pocas oportunidades que ha tenido con su club. En siete partidos disputados acumula dos goles y tres asistencias, estadísticas que deberá mejorar si quiere ser convocado por la Vinotinto para la Copa América y las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.