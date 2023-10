Exjugador de NBA se molesta tras enterarse que su esposa tiene una cuenta de Onlyfans

Joe Smith fue pick número 1 del draft y estuvo 16 años en la NBA, pero nada le afectó como enterarse de que su esposa es creadora de contenido en la plataforma OnlyFans.

La esposa, Kisha Chavis, grabó un video en el que se al exjugador claramente molesto mientras ella intenta explicar porque eligió crear ese tipo de contenido.

"Actúas como si eso fuera lo único que hago. Tengo trabajos locos pero no facilitan todo lo que hay que hacer, así que tengo algo extra. Onlyfans me está separando", le dice la esposa de Joe Smith, Kisha Chavis.

El jugador la cuestiona por no haberle comentado acerca de su cuenta que tiene varios años en línea.

"No puedo creer que esté sentado aquí descubriendo que tienes un Onlyfans todos estos años. Una falta de respeto... que ni siquiera pudiste hablar conmigo sobre eso", le dijo Joe Smith a su esposa.

Smith se retiró en 2011 como jugador profesional de la NBA y, a pesar de haber sido pick número 1 y ganar más de 60 millones de dólares, reveló que ha tenido problemas financieros.

"Mucha gente piensa que una vez que firmas ese contrato, eres automáticamente millonario", dijo Smith en "Back in the Game" de CNBC. "Pero no funciona así. Nadie realmente me explicó eso y me lo explicó a mí, ese Tío Sam, De esos $3 millones, el Tío Sam se llevará probablemente $1,5 [millones]. Eso fue algo que tuve que aprender", añadió Smith.