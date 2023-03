Ex jugador de la NBA sale libre tras ser vinculado en un tiroteo en Washington

Cotilleo Deportivo

Redacción Meridiano 09/03/2023 9:34 pm

Redacción Meridiano

Luego que se diera a conocer la noticia de la detención del ex jugador de la NBA, Shawn Kemp, por estar involucrado en un tiroteo que sucedió en la ciudad de Tacoma, Washington, finalmente las autoridades liberaron este jueves al famoso ex jugador de los Seattle Supersonics tras no presentar cargos en su contra, sin embargo; las investigaciones continuarán en torno al incidente.

El Departamento de Policía de Tacoma había comunicado por redes sociales de un incidente entre dos vehículos cerca de un centro comercial de dicha localidad, por suerte ninguna persona resultó herida, pero Kemp fue arrestado por verse involucrado en el acontecimiento.

El incidente se registró en la tarde de este miércoles 8 de marzo, significando un nuevo caso de violencia ligado a la NBA, luego que se conocieran los incidentes que protagonizó la estrella de los Memphis Grizzlies, Ja Morant.

Al parecer, Kemp sostenía una calurosa discusión con las personas que iban en el otro carro, por lo que se produjeron los disparos que por suerte no terminó causando mayores consecuencias, dicho jugador fue detenido al portar el arma de fuego, y que podría ser considerado un delito grave que se pagaría con al menos 10 años en prisión.

Sin embargo, no se llevó a cabo un juicio más intenso, y el ex jugador de la liga de baloncesto estadounidense salió libre sin presentar cargos, aunque dicho incidente continuará bajo investigación en los próximos días para conocer más detalles.